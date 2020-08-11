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米克拉颱風遠離 澎湖空中交通恢復海運仍停航

中央社 / 澎湖縣11日電

米克拉颱風遠離，澎湖對外交通陸續恢復，空中交通上午起降15架次，機場再現人潮；海上輸運部分，受海象不佳影響，對外與各離島交通船仍停駛。

由於米克拉行徑路線類似民國90年重創澎湖的奇比颱風，澎湖縣政府這兩天不敢大意。澎湖氣象站觀測米克拉帶來60餘毫米雨量。隨然颱風逐漸遠離，但引進旺盛西南氣流，風雨時大時小，整個上午天氣難以捉摸。

馬公航空站表示，澎湖機場原取消台北、高雄、台南等7個航班；在9時40分恢復起降，但受間歇雨勢大小不斷，各航班都有延誤，截至中午止共起降15架次，目前機場候補旅客約30多人。

海上交通部分，由於海象不佳，縣府旅遊處表示，包括高馬、嘉馬航線的交通船都宣布停駛；馬公與各離島交通也都停航。目前約有1萬5000名遊客滯留澎湖，行程被打亂只得留在飯店或民宿打發時間，也有人趁著雨歇仍選擇出租機車出遊。

自來水公司馬公營業所主任呂錦亭表示，上午巡視水庫並未有大量進水，目前東衛、成功與興仁等3座水庫的儲水約在79噸，未來還望天候持續下雨，水庫才會有進帳。

澎湖 機場 水庫

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