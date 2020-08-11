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韓團隊冒雨車隊輔選 韓國瑜選前站台還在聯繫

中央社 / 高雄11日電

高雄市長補選倒數，前市府團隊今天由前副市長陳雄文帶領下，冒雨陪同國民黨候選人李眉蓁輔選車隊掃街。至於韓國瑜是否會在選前之夜站台，陳、李都說「還在安排聯繫中」。

高雄市長補選15日投票，各陣營都在做最後選情衝刺，李眉蓁今天有前韓團隊十餘名官員為她輔選背書。上午由國民黨秘書長李乾龍陪同，在李眉蓁競總開記者會，接著十餘人不受風雨影響，穿著雨衣陪同李眉蓁車隊掃街。另外，掛病號的前副市長李四川也透過一封信大力推薦李眉蓁

陳雄文媒體受訪表示，不敢說韓國瑜「下令」，但是韓親自拜託提及，不管是從道義上、感情上都要力挺李眉蓁。至於韓國瑜是否會在選前之夜站台，陳雄文說，韓要用什麼方式，或在什麼時間相挺，會再做適當安排。

陳雄文表示，市府團隊在卸職後沒有解散，也沒有離開高雄，並持續關心高雄。對於外界「不滿韓國瑜當選市長沒多久就去選總統才要罷韓」的看法；既然韓國瑜被罷免了，仍要呼籲市民，補選市長這一票要慎思勿投給貪腐的政黨。

前研考會主委李銘義等人也為李眉蓁的政見做說明，並認為有些政見都被扭曲了，例如「海水沖馬桶」就是個長期可行改善方向。

至於外界質疑韓團隊是被罷免的團隊又被邀請來輔選，李眉蓁表示，今天主題是「清廉團隊挺眉蓁」，他們是清廉團隊。對於韓團隊站出來力挺，她也承諾如果當選一定會延續團隊專業清廉，呼籲選民15日出來投票尋求支持。

對於遭22歲的王姓男子貼文恐嚇「砍李眉蓁比砍情敵好多了吧，還能領優良市民獎章呢！」左營警方將依恐嚇罪函送法辦。李眉蓁受訪回應，社會要有安全、不要暴力，感謝警察的辛勞。至於是否提告？她說，從新聞得知對方是個年輕人，願給他機會，希望他以後不要再犯。

李眉蓁 韓國瑜 恐嚇

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