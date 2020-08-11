持續戒備米克拉颱風 高雄市維持一級開設

持續戒備米克拉颱風，高雄市目前仍維持災害應變中心一級開設，代理市長楊明州上午在災害應變中心主持米克拉颱風第二次工作會議，楊明州表示，颱風可能引進水氣及強陣風，颱風過境後仍不可掉以輕心，避免前往海邊活動。

楊明州表示，後續受颱風外圍環流影響，仍應提防降雨及陣風，今天白天前呼籲民眾應避免前往海域戲水或觀浪，另目前有2名登山民眾尚未聯繫上，若獲知訊息請盡速下山，或與家人、警方聯絡。

強風恐造成路樹傾斜，楊明州責請養工處、民政局、區公所、觀光局等單位，針對公園樹木或路樹即時扶正，以免影響生長，旗津海岸公園樹木傾斜及部分帆布搖晃，預計中午前可恢復市容。

楊明州也請水利局持續監控各地區蓄洪排水及山區土石流潛勢溪流狀況，嚴防後續可能帶來的降雨，避免發生積淹水及土石流災情。並指示工務局、環保局、水利局等局處，針對強風造成落枝、道路側溝、排水孔垃圾、樹葉，路面坑洞、電線掉落等災情，盡速清除復原。

另楊明州也請各機關加強檢視在建工程的鷹架或設備，加固圍籬等防護措施。災損部分，如有農業、漁業生產受到損害，請農業局、海洋局及各區公所盡速進行了解查報，若有需要，可向中央爭取補助；並持續留意農產蔬菜供貨狀況，避免供需失衡帶動菜價過度上揚。

他並表示，之後撤除開設，仍將由水利局視天候狀況維持3級以上開設因應，他也會與區公所視訊會議，關心路況、抽水站運作及農產供應。