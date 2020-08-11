米克拉遠離金門零星災情 停電590戶午前恢復供電

颱風米克拉直撲金門，今天最大陣風約10級，對金門造成零星災損，包括樹倒多件和停電近600件，由金門縣林務所和台電陸續處理。停電區域集中在金湖地區，午前都已恢復供電。

由於米克拉風力達停班停課標準，金門縣今天全天停班、停課。依氣象局資料，米克拉上午登陸中國福建後強度逐漸減弱；受颱風及外圍環流影響，金門有短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生機率。

金門氣象站表示，由於颱風中心提早向西進入中國，未直接撲向金門，因此今天最大陣風大約10級。預估下午可解除颱風警報。

米克拉造成金門地區停電590戶，台電表示，主要停電區域集中在金湖地區，動員40多名工程人員、備妥吊臂車、昇空車等工程車24輛，全力進行電力修復，到上午10時已全數恢復供電。

除了樹倒、停電等零星災情。金門島內公車及大小金門交通船全面停駛停航，立榮和華信來回金門班機中午以前全部取消。尚義機場大廳觀景區也有小災情，雨水沿窗玻璃滲入，形成「外面大雨，內部小雨」場景。

此外，一輛停在縣政府辦公大樓後方停車場的廂型車被高大的南洋杉壓毀，車頭幾乎全毀，樹旁的水管也斷裂，水直往上衝，有如噴泉。