颱風米克拉過境澎湖 清晨風雨最大

中央氣象局最新資料顯示，颱風米克拉繼續北移，澎湖上午7時已脫離暴風範圍，金門風雨仍持續中。澎湖氣象站表示，清晨4至6時，風雨最大。澎湖縣災害應變中心目前尚未接獲有災情報告。

澎湖氣象站表示，颱風米克拉過境澎湖，在今天清晨4至6時，風雨最大，陣風達9級。雨量也在2個小時內達36毫米，目前累積近50毫米，不過東吉島與花嶼2處，都曾出現11級的陣風，目前風雨時大時小。

澎湖雖然脫離暴風範圍，但外圍環流影響，今天上午的對外海空交通與島內的交通都宣布停駛，各種漁船與遊艇等船隻，也都駛往避風處，加強纜繩固定，遊艇碼頭空無一船，港區顯得冷冷清清。

經過一夜風雨侵襲，澎湖有餐車、路燈號誌遭強風吹到馬路上和掉落，澎湖縣災害應變中心表示，已漏夜進行排除，尚未接獲有災情報告。