颱風米克拉輕觸屏東 風雨小交通船只減班

颱風米克拉來襲，原本中央氣象局預估今天凌晨風雨可能增強，但颱風米克拉只輕觸南台灣，清晨風雨都不大，東琉線交通船多數上午10時以前停駛，10時以後正常行駛。

中央氣象局預估颱風米克拉可能為南台灣帶來300毫米的雨量，各相關單位嚴陣以待，台電、軍方及海巡單位都超前部署人力和機具進駐恆春半島、潛勢區及低窪區，然而，米克拉只客氣地拜訪，今天清晨屏東各地風雨都不大。

恆春地區從昨晚到今天上午小雨時下時停，昨晚更因沒有颱風的感覺，墾丁大街仍然不少遊客，小琉球今天下小雨，由於在颱風警戒期，潮間帶及海灘受到管制，有少部分遊客因此提早結束旅程。

從東港到小琉球的東琉線交通船，公營船今天上午的船班沒行駛，下午4時40分從東港往小琉球的船班正常行駛，私營聯營船上午8時開了1班，9時停駛，10時以後船班才正常行駛，其他私營公司也多在10時後才恢復正常行駛。

中央氣象局資料顯示，今天上午9時前，恆春半島及東港地區最大陣風約4至5級，浪高約2.5公尺，恆春氣象站表示，今天仍要注意颱風帶來的雨量。