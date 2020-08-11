海有多廢你知道嗎? 來高市圖與海廢創意裝置開箱打卡

高雄市立圖書館邀請到國家海洋研究院及好廢商行，即日起至8月14日舉辦「海有多廢你知道嗎」系列活動，邀民眾到高市圖總館一起了解海廢對海洋的傷害，除了講座與DIY，還可以站入由海廢組成的大型裝置作品，拍下最潮開箱打卡照。

「海有多廢你知道嗎」特展展出創意裝置「海廢前10大開箱排行榜」，讓大家知道國際淨灘行動統計出的前10大海廢是什麼？長期致力海洋環境教育的好廢商行，以養蚵的廢保麗龍與廢棄水管，再塑成巨大的一次性餐具、煙蒂等廢棄物，介紹廢棄物如何再造而成為藝術品，透過可以互動拍照的裝置，思考塑膠對地球的影響。

高市圖表示，此次特展結合創意裝置與知識，讓大家一窺海洋廢棄物的來龍去脈，另有由國家海洋研究院帶來的海廢動向預測與相關科普影片，介紹如何透過AI深度學習技術，辨識海岸線上的海廢種類與數量，以即時擬定清理與減少廢棄物的策略。

「食魚變聰明？」講座吸引許多家長參加，有媽媽擔心的問「魚吃了海洋廢棄物後，我們再吃魚，是不是我們身體裡也有很多毒素？」親海教育執行者陳冠如透過講座教大家如何聰明食魚，介紹恆春半島海域中魚類攝入塑膠廢棄物之真實情形。廢事DIY活動則帶領大家一同編織麻繩，將常見的浙江浮球再塑為花器。

8月14日將由國立海洋生物博物館副館長陳德豪，與投入海洋生態教育20年的陳美琪，帶來新出品的海廢繪本《海漂多仔》，舉行座談與科學小實驗，藉由喝完被亂丟的乳酸飲料瓶看見垃圾對海洋的影響，讓大家輕鬆了解海洋。