快訊

南一中、中一中又摃上！一句「台南人糖吃多變笨」引眾怒

海有多廢你知道嗎? 來高市圖與海廢創意裝置開箱打卡

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
好廢商行將海洋廢棄物做成PIZZA，引導民眾正視海廢汙染。記者徐如宜／攝影
好廢商行將海洋廢棄物做成PIZZA，引導民眾正視海廢汙染。記者徐如宜／攝影

高雄市立圖書館邀請到國家海洋研究院及好廢商行，即日起至8月14日舉辦「海有多廢你知道嗎」系列活動，邀民眾到高市圖總館一起了解海廢對海洋的傷害，除了講座與DIY，還可以站入由海廢組成的大型裝置作品，拍下最潮開箱打卡照。

「海有多廢你知道嗎」特展展出創意裝置「海廢前10大開箱排行榜」，讓大家知道國際淨灘行動統計出的前10大海廢是什麼？長期致力海洋環境教育的好廢商行，以養蚵的廢保麗龍與廢棄水管，再塑成巨大的一次性餐具、煙蒂等廢棄物，介紹廢棄物如何再造而成為藝術品，透過可以互動拍照的裝置，思考塑膠對地球的影響。

高市圖表示，此次特展結合創意裝置與知識，讓大家一窺海洋廢棄物的來龍去脈，另有由國家海洋研究院帶來的海廢動向預測與相關科普影片，介紹如何透過AI深度學習技術，辨識海岸線上的海廢種類與數量，以即時擬定清理與減少廢棄物的策略。

「食魚變聰明？」講座吸引許多家長參加，有媽媽擔心的問「魚吃了海洋廢棄物後，我們再吃魚，是不是我們身體裡也有很多毒素？」親海教育執行者陳冠如透過講座教大家如何聰明食魚，介紹恆春半島海域中魚類攝入塑膠廢棄物之真實情形。廢事DIY活動則帶領大家一同編織麻繩，將常見的浙江浮球再塑為花器。

8月14日將由國立海洋生物博物館副館長陳德豪，與投入海洋生態教育20年的陳美琪，帶來新出品的海廢繪本《海漂多仔》，舉行座談與科學小實驗，藉由喝完被亂丟的乳酸飲料瓶看見垃圾對海洋的影響，讓大家輕鬆了解海洋。

高市圖館長潘政儀表示，現場有「海廢排行榜開箱」裝置來與民眾拍照互動，不但延續了海洋廢棄物的生命，透過成為海廢開箱的一部分，也讓大家更認識海洋環境所承受的威脅，只要養成減塑好習慣，才能一起守護海洋環境。呼應此次活動，8月13日起於高市圖總館Ｂ1國際繪本中心帶來「喔海唷」海洋繪本主題書展。詳細資訊可上高市圖官網或臉書-閱讀心視界查詢。

高雄市立圖書館邀請到國家海洋研究院及好廢商行，即日起至8月14日舉辦「海有多廢你知道嗎」系列活動。記者徐如宜／攝影
高雄市立圖書館邀請到國家海洋研究院及好廢商行，即日起至8月14日舉辦「海有多廢你知道嗎」系列活動。記者徐如宜／攝影

廢棄物 館長

延伸閱讀

綠豆沙控必喝台味！某村首度插旗京站，「初鹿牛奶綠豆沙、綠豆沙霜淇淋」全新文青系打卡新寵

汐止厚德公園新賣點 立體彩繪搭打卡框夯

抗爭20多年 台南下營廢棄物掩埋場變更案環保局回應了

新竹湖口公園預定地遭非法棄置垃圾 已清運上千噸廢棄物

相關新聞

海有多廢你知道嗎? 來高市圖與海廢創意裝置開箱打卡

高雄市立圖書館邀請到國家海洋研究院及好廢商行，即日起至8月14日舉辦「海有多廢你知道嗎」系列活動，邀民眾到高市圖總館一起...

高市路老師宣導 盼降高齡交通事故率

高齡者發生交通事故死傷有逐年提高趨勢，為強化高齡者交通安全觀念，監理單位加強到各地宣導，盼與執法取締雙管齊下，降低事故率...

旭海漁港淤積 明年整建

屏東縣牡丹鄉旭海漁港因規模過小、基礎建設老舊，淤積問題長年未解，導致在地漁民苦不堪言，立委伍麗華昨邀相關單位會勘，達成初...

義大醫院 設三合一整合照護病房

因應台灣人口老化，高雄義大醫院成立「三合一整合照護病房」，一般醫學內科、老年醫學科及整合醫學科攜手服務長者。院方說，由第...

美濃米評鑑 穿軍服的他二度奪冠

高雄市美濃稻米競賽昨天決賽，經過兩階段激烈評選，70歲農友巫璋貴獲得良質米評鑑冠軍，巫是士官長退役，退伍多年仍以國軍為榮...

回響／垃圾清運 高市將試行雙軌制

清潔隊員站垃圾車後車斗隨車收垃圾，便民卻危險，本報報導引起重視。高雄市環保局昨表示，會調整作業方式，以清潔員作業安全與民...

科技部發射火箭 伍麗華：應先告知並溝通才是真尊重

立委伍麗華邀集科技部等單位，針對先前「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範」草案所引發的爭議，今天至牡丹鄉公所辦「科技...

網友敲碗澎湖花火節明晚「補放」煙火 縣府回應了

輕颱米克拉的路徑直衝台灣海峽，澎湖縣政府除了宣布今晚6點起至明天中午12點停班、停課，也決定今晚花火節活動取消，讓不少衝...

受疫情影響 屏東豐田、豐源里活動中心延宕至今天揭碑

屏東市今天舉行豐田、豐源里活動中心暨社區照顧關懷據點揭牌典禮，代理市長程清水說，活動中心的土地取得與總工程費用，花250...

高雄防颱一級開設 今晚8點開第一次工作會議

因應米克拉颱風可能威脅，高雄市代理市長楊明州指示，市府下午災害應變中心一級開設，並預計晚間8點開米克拉颱風災害應變中心一...

8月11日起 高雄市府所屬機關員工與洽公民眾都要戴口罩

高雄市府今天繼續召開「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級流行疫情指揮中心應變會議，代理市長楊明州表示，國際疫情仍呈上升趨勢，為確...

藍指陳其邁「有政府會喬事」 黃文益：抹黑不道德

國民黨今舉行「陳其邁不敢簽反貪腐切結書原因大解密」記者會，指民進黨高雄市長補選候選人陳其邁遲不簽署的真正原因，就是因為整...

熱門新聞

桃園公車讓座系統下周上線 民眾：好有壓力

4公費醫師明起陸續到台東報到 正妹醫師賴祐廷到金峰

豪宅魅力？台南三倍券登錄金額破7億

影／好幸運！彰化振興消費抽獎 花691元加油抽中Gogoro

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

新竹香山「幸福小黃」明起免費搭 每天兩路線共52班次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。