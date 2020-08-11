高雄市長補選選前之夜 藍綠造勢尬場白車隊掃街
高雄市長補選最後衝刺，14日選前之夜造勢尬場拚人氣，藍綠各有大型晚會，民眾黨則由主席柯文哲陪同候選人吳益政掃街。
民進黨候選人陳其邁規劃14日晚上於高雄市議會旁的重劃區空地，即捷運鳳山西站出口。這處場地也是總統蔡英文當初選舉高雄競選總部所在。14日晚上民進黨黨籍公職人員將全力拉抬陳其邁，蔡總統也會為陳其邁輔選站台。
國民黨候選人李眉蓁選前之夜14日晚上6時，鎖定國民黨從政黨員及縣市長站台輔選全力催票。受關注的是前高雄市長韓國瑜是否站台，目前李眉蓁競選總部表示，還在聯繫中，尚未敲定。
據了解，藍營評估遭罷免下台的韓國瑜站台對李眉蓁選情是否加分，各方看法不一。
民眾黨原規劃選前之夜於吳益政競總前封街造勢，但是後來踩煞車改掃街走進群眾盼更貼近民意。吳益政表示，傳統造勢都在同溫層，對選票增加有限，所以他展現更大的誠意，不勞師動眾用務實的方式接觸基層衝刺選情。
高雄市長補選投票15日舉行，投票時間是上午8時到下午4時。
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