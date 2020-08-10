科技部發射火箭 伍麗華：應先告知並溝通才是真尊重

立委伍麗華邀集科技部等單位，針對先前「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範」草案所引發的爭議，今天至牡丹鄉公所辦「科技部短期科研探空火箭發射場域選址爭議座談會」，傾聽地方聲音。

科技部在今年6月提出「科技部短期科研探空火箭發射場域安全規範」草案，火箭發射場選在屏東縣牡丹鄉牡丹灣段兩處國有地，消息一出，引發牡丹鄉居民不滿。

居民強烈反對及立委伍麗華嚴正要求後，科技部將草案中，在牡丹鄉牡丹灣段兩處發射場去除，仍有不少居民對火箭發射場選址抱持疑慮。

為讓居民了解相關資訊，伍麗華邀請科技部、國家實驗研究院、太空中心、環保署、海洋保育署、國產署、中山科學研究院及屏縣府原住民處等單位，辦「科技部短期科研探空火箭發射場域選址爭議座談會」，也讓科技部傾聽居民想法及感受。

伍麗華說，過去部會作法是先走完程序，最後才詢問居民意願，此舉相當不妥，應給予居民知的權利，在計畫之初就要先告知居民並溝通，才是真的尊重。

關於科技部選址問題，伍麗華強調，應尊重當地意願，多方溝通，也要履行原基法、部落諮商同意，並請原民會協助部落行使諮商同意權。

科技部次長謝達斌說，未來科技部會多到地方，與每個選址方案的在地居民溝通，尊重當地居民、部落族人意願。

對火箭發射可能造成的安全威脅程度、空氣或海洋環境汙染，國家實驗研究院太空中心主任林俊良指出，探空火箭發射採不會爆炸的混合式火箭，會找科技部及太空中心建立第三方認證機制進行安全把關。