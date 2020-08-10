屏東旭海漁港老舊淤積 伍麗華邀相關單位解決

屏東牡丹鄉旭海漁港是屏東原鄉唯一漁港，因規模過小、基礎建設老舊及長年淤積嚴重，導致當地打魚文化式微，民進黨立委伍麗華今天邀集相關單位會勘，漁業署同意清淤整修漁港。

伍麗華今天邀集漁業署、海洋委員會、原住民委員會、行政院南部聯合服務中心、屏東縣政府及牡丹鄉長潘壯志等，前往旭海漁港進行會勘。

「當環境建置完善，很多東西都會回來」，伍麗華表示，旭海漁港是屏東唯一的原鄉漁港，當地部落保有傳統的打魚文化，由於漁港基礎設施不足，也間接導致傳統文化走向式微。

伍麗華說，當地居民盼望漁港整建超過30年，如果能從根本改善問題，除了能提升漁港的使用效益，透過強化周邊設施建設，也能支持地方創生發展漁業觀光。

旭海漁港泊區0.29公頃，北防波堤150公尺、南防波堤160公尺、碼頭110公尺，停泊船型以膠筏為主，當地漁民表示，港區淤積嚴重，膠筏為平面船底，易有翻船風險，加上停泊空間有限，曾發生過20多艘漁船進港避風，卻導致港嘴堵塞進出不得的窘境。

潘壯志表示，希望旭海漁港除了加強清淤之外，能夠擴建護岸、補強防波堤及基礎硬體設施等，及增添部落景觀意象，也希望能延伸防波堤、設置箱網養殖或定置漁網，發展觀光休閒漁業。

旭海漁港屬縣府管轄，縣府官員表示，將協助公所提報整建計畫，並將旭海漁港列為優先維修漁港；漁業署官員承諾編列預算進行港內清淤、防波堤補強，最快明年初即可執行，而港口防波堤延長及護岸擴建工程將研究評估可行性。