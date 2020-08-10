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陳姓兄妹返澎湖探親 多年為故鄉長者義剪獲肯定

中央社 / 澎湖縣10日電

澎湖旅高的美髮師陳邦輝與陳曉惠兄妹二人，今天趁返回澎湖探親時，走入偏鄉小村為長者義剪，對於行動不便的長者更登門到府提供義剪服務，讓故鄉的長者們對這對兄妹表示稱讚。

陳邦輝在高雄經營美髮業，6年前首次隨父親陳家樂返回澎湖探親祭祖時，發現家鄉大部份的老人家，因子女出外而獨留老家，每位長者平日很少打理自己，他因此告訴父親，未來每年會利用暑假返鄉探親之際，為長者們義剪，獲得父親支持。

陳邦輝表示，這項為故鄉長輩義剪服務，今年邁入第5年，除了在自家社區村里，今天也前往平安基金會照護中心為長者義剪，明天將分別前往樂齡養護、惠民醫院和馬公案山、湖西沙港等村里義剪。

對於行動不便的長者，陳邦輝還一一登門為他們義剪，讓他們容光煥發，長者們對這位年輕人有這麼一份善心，都豎起大拇指比讚，未來兄妹倆也會年年返鄉為長者提供義剪服務。

探親 澎湖 偏鄉

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