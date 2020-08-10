網友敲碗澎湖花火節明晚「補放」煙火 縣府回應了
輕颱米克拉的路徑直衝台灣海峽，澎湖縣政府除了宣布今晚6點起至明天中午12點停班、停課，也決定今晚花火節活動取消，讓不少衝著煙火來的遊客很失望，在花火節臉書上留言「希望明天能補放煙火」；不過澎縣府指出，取消就不會採取「補放」作法，盼遊客見諒。
近期每周一、四施放的澎湖花火節，今晚考量安全而取消。澎縣府行政處長兼市府發言人陳其育表示，施放煙火有一定前置作業，況且天候、場地狀況變化大，難以掌握明天狀況，以往也有天候問題取消煙火，而取消後就不會補施放，已確定無法如網友所期盼，希望諒解。
澎湖今下午過後逐漸感受較大的風雨，氣象局預估颱風今晚到明天影響台灣最劇烈，尤其恐直撲澎湖，不過澎湖機場晚間僅約莫30幾人排候補機位，並未出現大量提早返程的遊客；據研判，排候補的可能是搭船前來、或原本明天一早要搭機的遊客，大多數人維持原行程。
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