視察高雄市長補選選務作業 李進勇：務必零缺失

中選會主委李進勇今到高雄市選委會視察高雄市長補選選務作業。因應新冠肺炎疫情，李進勇提醒高雄市選委會採高規格選務防疫措施，包括投票前進行消毒，工作人員全程配戴口罩等。也呼籲民眾記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。

李進勇今前往高雄市三民區選務作業中心，了解選務應用物品及防疫物資準備情形。高雄市選委會也辦理第1次電腦計票模擬演練及人工計票作業程序演練，確保硬體系統設備正常運作，並增進計票工作人員系統操作熟練度。

李進勇表示，電腦計票系統提供民眾即時開票結果，除了需要穩定、可靠的系統，也要提升計票工作人員對於計票作業程序的熟練度與各種狀況應變處理能力，提醒計票團隊上緊發條，務必達到零缺失目標，並預計在8月14日進行第2次全市總演練，確保計票正確無誤。

李進勇並表示，選舉票印製、運送、分發、保管等安全維護工作，責任重大，提醒相關單位，務必依據安全維護計畫確實執行，做到滴水不漏，共同維護選舉票安全，確保投開票結果公信力。

高雄市選委會表示，選舉票印製期間，由監察小組委員到場監印，並請高雄市警察局24小時派員擔任警衛、消防局派員擔任消防安全維護等。

另因應新冠肺炎疫情，李進勇提醒高雄市選委會採高規格選務防疫措施，投票前進行投票所內、外及應用物品消毒。投票所外設置簡易防疫站。投票當天，工作人員全程配戴口罩，開票結束後再次進行場地消毒。同時，也呼籲民眾投票時記得戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。