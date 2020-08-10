憂颱風直撲金門釀重大損害 楊鎮浯：高標準應變

憂心直撲而來的颱風米克拉，可能像當時颱風莫蘭蒂對金門造成重大損害，金門縣政府颱風災害應變中心已在今天一級開設，縣長楊鎮浯表示，縣府高標準因應颱風，務必讓損失降到最低。

金門縣政府颱風米克拉災害應變中心上午11時30分一級開設，應變會議下午2時召開，由楊鎮浯主持。金門縣氣象站報告指出，米克拉雖然強度不強，但速度快，預估明天凌晨4時到上午11時對金門影響最大。

2016年中秋節期間來襲的颱風莫蘭蒂，對金門造成嚴重損失，除了摧毀金門近500萬株路樹，民眾也停水停電多日。楊鎮浯表示，颱風米克拉直撲金門，目前風勢和雨勢還不是太強，但當時莫蘭蒂也是以這樣的路徑直撲金門，造成非常大損害；由於直撲金門的颱風所帶來的災害都遠比氣象預報所預估的數值嚴重，這為何縣府要以最高標準因應。

主持完會議後，楊鎮浯到浯江抽水站和容易積淹水地區視察各項防汛措施。工務處特別說明，在水利署補助下引進的移動式防洪擋板，他期盼這些新式設備能發揮減汛防災功能。

楊鎮浯要求盤點弱勢族群風險及詢問是否需要預防性撤離安置；與軍方保持良好聯繫，提早進行兵力申請；通知海上船舶儘速返港避風；確保校園防颱整備的執行人力。他特別關心旅客滯留的安置作業，以及明天是否停班課必須在今晚宣布，儘早通知民眾週知。

應變會議中，金防部指揮官賀政表示，所有聯絡官已在下午完成進駐縣鄉鎮災害應變中心，如需兵力支援可隨時提出。他說，防颱應料敵從寬，入夜後金門風雨開始變強，如需預防性撤離應於白天執行，確保人安物安；災後復原的兵力申請也可提前進行，防區才能儘快用大兵力協助恢復市容。他同時提到目前金門很多道路施工，會影響部隊運輸及人車安全，在建工程的防災工作很重要。