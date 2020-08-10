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8月11日起 高雄市府所屬機關員工與洽公民眾都要戴口罩

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府召開「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級流行疫情指揮中心應變會議，為確保防疫安全與民眾健康，8月11日起市府所屬機關第一線員工與洽公民眾，都要強制戴口罩。記者徐如宜／攝影
高雄市府召開「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級流行疫情指揮中心應變會議，為確保防疫安全與民眾健康，8月11日起市府所屬機關第一線員工與洽公民眾，都要強制戴口罩。記者徐如宜／攝影

高雄市府今天繼續召開「嚴重特殊傳染性肺炎」第一級流行疫情指揮中心應變會議，代理市長楊明州表示，國際疫情仍呈上升趨勢，為確保防疫安全與民眾健康，8月11日起市府所屬機關第一線員工與洽公民眾，都要強制戴口罩。中央流行疫情指揮中心已宣布8大類場域務必戴口罩，8月17日起經勸導仍堅持不配合者，檢附相關事證送衛生局依法裁處。

中央流行疫情指揮中心已宣布醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型聚集活動，8大類場域務必戴口罩。楊明州要求防疫團隊就權管場域加強宣導，並輔導市民及業者落實配合，自8月17日起經勸導仍堅持不配合者，檢附相關事證送衛生局依法裁處，最重可依傳染病防治法罰1萬5千元。

楊明州表示，從8月11日起，高雄市府所屬機關全體員工，在第一線與洽公民眾接觸者，都要強制戴口罩；在辦公場域室內若無法保持安全社交距離1.5公尺，也一律全程配戴口罩；進市府的洽公民眾，都要量額溫、戴口罩才能入內。

菲律賓新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心已經宣布，8月12日起自菲律賓入境台灣的旅客，需至集中檢疫場所檢疫14天。楊明州表示，其他在8月11日前，由菲律賓入境且在高雄市居家檢疫、隔離者，市府防疫團隊要密切追蹤其健康狀況。

高雄新海洋局和衛生局也持續執行遠洋漁船入境專案，從5月29日至8月10日有120艘遠洋漁船入境，檢疫5330人，其中檢疫18人出現上呼吸道等症狀，經後送就醫18人都已排除。

高雄市代理市長楊明州表示，國際疫情仍呈上升趨勢，為確保防疫安全與民眾健康，8月11日起市府所屬機關第一線員工與洽公民眾，都要強制戴口罩。記者徐如宜／攝影
高雄市代理市長楊明州表示，國際疫情仍呈上升趨勢，為確保防疫安全與民眾健康，8月11日起市府所屬機關第一線員工與洽公民眾，都要強制戴口罩。記者徐如宜／攝影

疫情 口罩 衛生局

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