藍指陳其邁「有政府會喬事」 黃文益：抹黑不道德

國民黨今舉行「陳其邁不敢簽反貪腐切結書原因大解密」記者會，指民進黨高雄市長補選候選人陳其邁遲不簽署的真正原因，就是因為整個競選團隊都曾涉弊、關說，所謂的「有政府，會做事」，事實上是「有政府會『喬事』」。陳其邁競選團隊發言人黃文益反批，國民黨為了避免李眉蓁在補選成為老三，無所不用其極，用潑糞、抹黑的方式攻擊對手。

國民黨記者會指陳其邁所謂的「有政府，會做事」，事實上是「有政府會『喬事』」，難怪陳其邁有難言之隱，在民進黨弊案團隊迫切想要回歸高雄之下，陳左右為難只能選擇逃避。

對此，黃文益回應說，國民黨為了避免李眉蓁在這次市長補選成為老三，最後無所不用其極，用潑糞、抹黑的方式攻擊對手，及最後很有可能韓國瑜會親自出馬來拉抬李眉蓁的氣勢。

黃文益說，國民黨甚至還拿所謂的反貪腐切結書要求陳其邁簽署，真的是天大的笑話，國民黨本身的貪腐紀錄罄竹難書，尤其傅崐萁、張榮味、林益世更是判刑確定貪腐的紀錄，為什麼國民黨自己不知自我檢討，最後找錯人搞錯對象要求陳其邁簽署。

黃文益批，用這種抹黑、潑糞式的方式，只是會讓高雄市民更加唾棄國民黨的選風，呼籲李眉蓁不要一直當魁儡，要找回自己的良知，用正能量提出政策的方式來贏得選民的信任，而不是像國民黨這些前輩一樣，自己不知自我檢討反而用潑糞方式來攻擊陳其邁，這是不道德、也是不被接受的選風。