關心山區防颱 楊明州視察茂林區

進入颱風季節，關心山區防颱整備及地方建設，高雄市代理市長楊明州今天先後視察茂林國小、溫泉產業示範區及茂林區公所，他說，雙颱夾擊，下午開始高雄可能會有較大雨勢，他叮嚀區公所同仁提高警覺，也期盼茂林溫泉區年底完工後，為山區帶來更多觀光人潮。

楊明州一早便前往山區關心防颱工作及部落建設，第一站抵達茂林國小巡看校園現況，瞭解學校跑道球場及冷氣電力設施等未來規畫，接著視察預計年底完工的溫泉產業示範區，最後轉往茂林區公所，為同仁打氣，也提醒大家留意天候狀況，做好防颱整備。

楊明州說，視察茂林區關心防災整備，也關心地方建設，茂林成功探勘溫泉，開發溫泉產業園區，工程幾近完工、已申請使用執照，場地環境幽雅，提供個人及家庭湯屋，甚至可以住宿過夜，盼年底冬天配合嬌客紫斑蝶報到，順利委外經營，重現多納溫泉的風華。

楊明州認為，茂林擁有豐饒的生態景觀、山川美景、人文美食，除有小米祭、勇士祭及黑米祭等傳統祭儀，還有情人谷、多納高吊橋、世界唯二的紫斑蝶生態等景色，咖啡等美食也令人難忘，深具發展潛力，他也希望能夠輔導更多合法的民宿，串連周遭的觀光文化資源，吸引觀光人潮，更多遊客留宿於此、深度遊訪。