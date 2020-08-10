屏東唯一原鄉漁港長年受淤積所苦 明年著手整建
屏東縣唯一原鄉漁港－牡丹鄉旭海漁港因規模過小、基礎建設老舊且長年有淤積問題，導致在地漁民苦不堪言，立委伍麗華今天邀漁業署、海委會、屏東縣政府農業處、牡丹鄉長潘壯志等到旭海漁港會勘，初步共識是今年底提整建維護計畫，預計明年執行漁港整建。
牡丹鄉旭海漁港是屏東縣唯一原鄉漁港，仍留有原住民傳統的打魚方式，礙於港口設施老舊，港內長年有淤積問題，幾乎每2至3年就要進行一次清淤工程。
港內淤積嚴重，無法停靠吃水線較深的漁船，因此港內船型，多半於停泊膠筏為主，然而膠筏多為平面船底，進而增加漁民翻船風險。漁港內停泊空間有限，過去曾發生20餘艘漁船共同進港避風，導致港嘴堵塞船隻無法進出。
在地漁民多次向鄉公所求助，牡丹鄉公所也多次向中央提出改建訴求，直到今天立委伍麗華邀原民會、行政院南部聯合服務中心、漁業署、海委會、屏東縣農業處等人到旭海漁港會勘。
牡丹鄉旭海漁港為第二級漁港由縣府管轄，因此將由屏東縣農業處海洋及漁業事務管理所提出整建計畫，並將旭海漁港列為優先維修漁港。
漁港整建也會請漁業署協助經費，進行港內清淤、補強防波堤等，希望今年底提整建維護計畫，預計明年初開始執行。
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