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「難吃」的美濃米評鑑出爐 巫璋貴穿軍服拿走冠軍

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
美濃米相關製品，麵包、蛋糕與仙貝等米製品都能在美濃老街買到。記者徐白櫻／攝影
美濃米相關製品，麵包、蛋糕與仙貝等米製品都能在美濃老街買到。記者徐白櫻／攝影

一年一度的美濃稻米競賽到來，經過激烈評選，109年良質米評鑑成績出爐，今年冠軍是二度奪冠的70歲農友巫璋貴，他是士官長退役，雖然退伍多年仍以國軍為榮，特別穿軍服出席，他說「要跟軍中同袍分享美濃好米與得獎喜悅」。

美濃農會今天在「啖糕堂」複合餐飲店舉辦109年稻米品質競賽，今年有巫璋貴、靳蓉章、林華昌、林盛雄、黃偉宸五名稻農入圍決賽，主辦單位烹煮白米飯，邀請高雄區農業改良場與農糧署人員現場品嘗與評分。

評選成績在近午時分揭曉，前三名得主依序為冠軍巫璋貴、亞軍靳蓉章、季軍黃偉宸。巫曾在106年競賽獲得冠軍，特地穿著軍服出賽，成績公布後，媳婦開心上台獻花。巫璋貴說，年過五旬才開始學習農事，15年來從門外漢到獲得稻米冠軍，這一路靠著不斷學習與摸索才能精進技術，會穿軍服出場是想跟軍中同袍分享得獎喜悅，也讓他們知道，一等老士官退下來還能得到種稻冠軍，這份榮耀屬於大家。

擔任評審的高雄農改場副場長吳志文說，「現在的美濃米很難吃」，所謂「難吃」是很難評出高下，並非農民種的米難吃，農民種植技術愈來愈精進，吃入口後分數很難下筆，預祝今年冠軍米得主能獲得全國賽佳績。

美濃農會總幹事鍾清輝指出，美濃好米不僅適合三餐食用，老街上更有多家文創商店開發米製品，如「啖糕堂」米麵包、「濃甜」擂茶米蛋糕、「果然紅」玄米茶、「濃夫生活」米露愛玉涼飲，以及「蒔秧苗工作室」稻濃仙貝，多元又美味的米商品也能凸顯在地的好米特色。

109年美濃區稻米品質競賽，評審與稻米評鑑得主合影。記者徐白櫻／攝影
109年美濃區稻米品質競賽，評審與稻米評鑑得主合影。記者徐白櫻／攝影
109年美濃區稻米品質競賽，今年度的冠軍得主是70歲農友巫璋貴，公布奪冠後，媳婦帶著花束開心衝上台獻花。記者徐白櫻／攝影
109年美濃區稻米品質競賽，今年度的冠軍得主是70歲農友巫璋貴，公布奪冠後，媳婦帶著花束開心衝上台獻花。記者徐白櫻／攝影

美濃 稻米 農民

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