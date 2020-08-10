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守護清潔隊員安全 高雄市長補選3候選人都表態

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市垃圾清運方式是否改變，3位市長補選候選人今天各抒己見。圖為3人日前參加公辦政見會同台畫面，由左至右分別為李眉蓁、吳益政、陳其邁。圖／高雄市選委會提供
高雄市垃圾清運方式是否改變，3位市長補選候選人今天各抒己見。圖為3人日前參加公辦政見會同台畫面，由左至右分別為李眉蓁、吳益政、陳其邁。圖／高雄市選委會提供

本報關注清潔隊員垃圾車後方沿街清運垃圾潛藏的工作風險，引起重視。高雄市環保工會理事長黃豐翔希望3位市長候選人能對收運垃圾作法、構想表態，工會主張採取定時定點設專區是較安全方式，期待新市長選出後和工會對話。市長候選人陳其邁、李眉蓁及吳益政紛紛回應。

陳其邁強調，他若當選市長，會立刻與工會對話、協商，務必確保清潔人員有更安全的工作環境。他說，高雄市幅員廣大，不同區域適合的收運方式會有所不同，目前市府已在三民區等定時定點收運垃圾試辦計畫，待試辦計畫9月結束後，將評估其成效，作為未來是否調整收運垃圾的參考。

李眉蓁說，守護清潔隊員、民眾在收運垃圾時的安全刻不容緩，是現在就應該做的事情。我們很樂見高雄市全國首創的垃圾紅線清運區，若效果很好，可以繼續試辦乃至擴大推行，不過重要的還是要落實行進間不收垃圾、不沿街追垃圾車等行為以增進安全，同時也要積極加強取締在垃圾車收運同時違規停車等作為，讓民眾安全倒垃圾，清潔隊員也能安全收運垃圾。

吳益政表示，到底要採定時定點專區、定時定點沿街收運或雙軌制，可以進一步討論。

至於高雄設置定時定點設專區是否可行，3位候選人陣營說，這改變要有完整配套，也要考慮民眾接受度、清潔人員工作效率等，需要完整評估。

垃圾車 清潔隊員

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