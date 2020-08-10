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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

陸男泅渡大膽島闖關 疫情以來首起非法入境案

中央社 / 金門縣10日電

中國大陸李姓男子昨天泅渡到大膽島遭岸巡隊人員逮獲，這是武漢肺炎疫情以來所查獲的首起非法入境案。金門岸巡隊今天表示，全案將在李男14天隔離檢疫後送辦。

海巡署金馬澎分署金門岸巡隊今天發布新聞表示，岸巡隊大膽安檢所昨天接獲陸軍金門防衛指揮部大膽守備隊通報，在海哨前方500公尺海面發現疑有不明物體載浮載沉，隨即緊急調派大膽安檢所同仁前往處理。

金門岸巡隊參謀主任刁子敬表示，岸巡人員運用望遠鏡及其他觀測器材，研判目標應該是「人」，隨後在預判上岸的地點守候逮人；不久在大膽碼頭岸際攔查男子，確認為中國大陸籍人士。岸巡人員啟動防疫應變機制，並通報金門縣衛生局、防檢疫等單位聯合應變。

刁子敬表示，45歲的李男來自四川；隨身帶有身分證、人民幣和手表。由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情期間，李男體溫量測正常，岸巡人員對他實施防疫消毒後，依中央疫情指揮中心規定，進行14天隔離檢疫；完成隔離後，全案再依違反入出國及移民法、國安法，移送金門地檢署偵辦。

海巡署呼籲不肖人士不要心存僥倖，特別是在疫情尚未解除時期，金門岸巡隊將以更嚴密勤務部署面對，守護邊境安全及民眾健康；民眾若發現非法情事，可透過「118」服務專線檢舉，共同維護居民生命財產安全。

金門 疫情 海巡署

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