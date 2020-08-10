快訊

黎智英被捕：港版國安法狙擊！香港蘋果日報遭港警「斬首行動」

墾丁沙灘驚現24隻迷途小海龜 墾管處護送回大海

中央社 / 屏東縣10日電

墾丁國家公園大灣沙灘昨晚發現保育類綠蠵龜幼龜，因飯店燈光迷途。經民眾通報後，墾丁國家公園管理處、屏東海生館及海巡人員聯手將24隻小海龜護送入大海懷抱。

5至10月是綠蠵龜產卵的季節，其中，又以7、8月是高峰，近年台灣本島綠蠵龜上岸產卵變得稀少，多數在離島屏東小琉球、澎湖和台東蘭嶼。海生館獸醫李宗賢表示，主要是因本島地形地貌改變，還有沙灘遊客多及海底棄置漁網易阻擋海龜上岸。

李宗賢說，其實墾丁海底都有綠蠵龜定居，只是上岸產卵的少，上次紀錄是2017年，沙灘如果因遊客多被踩踏得較硬，海龜媽媽無法挖洞，牠們就不會上岸產卵，通常被發現產卵地點都是人煙較少沙灘。

昨晚發現小海龜之前，7月中旬已有保育人士在大灣沙灘發現疑似海龜爬行足跡，包括李宗賢等海生館學者研判應是海龜媽媽上岸找產卵地點，屏東縣政府因而發文請海巡人員支援展開密集保育巡邏及調查。

果然，昨晚管理大灣的墾丁夏都沙灘酒店工作人員發現一群小海龜，經通報後，李宗賢、墾管處保育課及海巡人員全都抵達，發現24隻小海龜朝著燈光爬行。由於迷途易造成要到大海的小海龜體力衰竭死亡，一行人立即聯手，謹慎拾起小海龜將牠們護送到大海。

李宗賢表示，海龜媽媽如果找到產卵的沙灘，會上岸產卵6、7次，這24隻海龜應是不同窩孵化，研判是2個月前產的卵，應該還有其他窩的小海龜會在近期陸續孵化，海龜媽媽也應該會再上岸產卵。海生館研究人員及墾管處保育課人員上午再到大灣沙灘，調查附近是否還有其他小海龜，也在現場進行必要戒護。

李宗賢表示，海龜再次回到恆春半島沙灘產卵令人振奮，希望遊客未來夜間避免進入大灣，也會與飯店溝通夜間持續降低當地光源避免小海龜迷途。

李宗賢提醒遊客，在沙灘戲水如果有挖沙坑，務必記得恢復原狀，否則孵化小海龜要爬回大海若掉入坑裡，會爬不出來因而死亡；另外，遊客隨身所帶物品如躺椅等要記得帶走，以免影響海龜爬行路徑。另外，墾管處保育課長徐茂敬表示，已加強對大灣沙灘保育巡查，是否針對這個區域進出管制，將再進行內部討論。

海龜 沙灘 屏東縣政府

延伸閱讀

墾丁沙灘24隻迷途小海龜 業者關燈引導返大海

中職／一顆失投挨轟毀掉好投 江辰晏懊惱

中職／張進德、高國輝火力串聯 悍將獵獅登第一

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

相關新聞

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

高雄市長補選最後一周，明天前韓市府團隊將替國民黨候選人李眉蓁助選，民進黨候選人陳其邁今表示，6月6號罷韓投票市民已做決定...

美濃野蓮農家 等無移工來

農漁村人口老化，盼引進移工填補人力，美濃農會今年初通過審查，花費不少心力申請10名移工來分攤野蓮與木瓜採收重擔，永安漁會...

高市「家戶垃圾」沒漲價 環保局籲業者勿蠢動

高雄市從明年元月起調漲「事業廢棄物」處理費，但大樓家戶垃圾專車運進焚化廠的處理費沒有調漲。環保局提醒代處理家戶垃圾的業者...

高雄事業廢棄物代處理費 明年起每公噸3150元

為反映成本並促成廢棄物減量，高雄市環保局公告調整代處理事業廢棄物收費標準，明年1月起由每公噸2413元漲為3150元。環...

屏東為強化客庄文化 辦觀光解說人員課程

屏東縣政府為強化客庄深度導覽及文化體驗，今年將屏東縣佳冬鄉選為「屏東縣六堆客庄文化體驗示範據點」，今天到佳冬農會辦「屏東...

疫情再度升溫 再掀口罩購買潮

近期疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心於5日宣布8大場所應戴口罩，消息一出，各景區、鬧區的民眾是否戴口罩，成為關注焦點。...

戴口罩沒強制就靠自制 高雄各圖書館100%戴上

國內疫情又拉起警報！衛福部長陳時中5日宣布8大類場所應戴口罩。高雄市的文化景點，室內都要求民眾要戴口罩，戶外大概有近半民...

高雄新堀江推「夏PA」購物季 消費抽電動機車

七夕情人節將至，高雄市新堀江商圈今宣布推出七夕「夏PA」購物季活動，即日起至23日，到新堀江貼有活動識別店家消費滿500...

防疫措施升高口罩戴好 墾丁大街持續實施人車分流

隨著疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心於5日宣布8大場所應戴口罩，消息一出，相關單位再次啟動防疫措施。屏東縣政府衛生局表...

疫情期間泡麵銷量大 這10款外國產製熱門泡麵檢驗合格

台中市政府消保官日前在市面採樣日本、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、印尼等國產製共10

熱門新聞

扯！ 山友開門擅闖 玉山氣象站痛斥「不懂尊重」

嘉市辦未婚聯誼 拚結婚率與生育率解決少子化危機

英仙座流星雨將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

疫情再度升溫 再掀口罩購買潮

潛水與漁船航道重疊？ 龍洞灣屢爆衝突漁民掛布條抗議

韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。