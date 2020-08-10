墾丁沙灘驚現24隻迷途小海龜 墾管處護送回大海

墾丁國家公園大灣沙灘昨晚發現保育類綠蠵龜幼龜，因飯店燈光迷途。經民眾通報後，墾丁國家公園管理處、屏東海生館及海巡人員聯手將24隻小海龜護送入大海懷抱。

5至10月是綠蠵龜產卵的季節，其中，又以7、8月是高峰，近年台灣本島綠蠵龜上岸產卵變得稀少，多數在離島屏東小琉球、澎湖和台東蘭嶼。海生館獸醫李宗賢表示，主要是因本島地形地貌改變，還有沙灘遊客多及海底棄置漁網易阻擋海龜上岸。

李宗賢說，其實墾丁海底都有綠蠵龜定居，只是上岸產卵的少，上次紀錄是2017年，沙灘如果因遊客多被踩踏得較硬，海龜媽媽無法挖洞，牠們就不會上岸產卵，通常被發現產卵地點都是人煙較少沙灘。

昨晚發現小海龜之前，7月中旬已有保育人士在大灣沙灘發現疑似海龜爬行足跡，包括李宗賢等海生館學者研判應是海龜媽媽上岸找產卵地點，屏東縣政府因而發文請海巡人員支援展開密集保育巡邏及調查。

果然，昨晚管理大灣的墾丁夏都沙灘酒店工作人員發現一群小海龜，經通報後，李宗賢、墾管處保育課及海巡人員全都抵達，發現24隻小海龜朝著燈光爬行。由於迷途易造成要到大海的小海龜體力衰竭死亡，一行人立即聯手，謹慎拾起小海龜將牠們護送到大海。

李宗賢表示，海龜媽媽如果找到產卵的沙灘，會上岸產卵6、7次，這24隻海龜應是不同窩孵化，研判是2個月前產的卵，應該還有其他窩的小海龜會在近期陸續孵化，海龜媽媽也應該會再上岸產卵。海生館研究人員及墾管處保育課人員上午再到大灣沙灘，調查附近是否還有其他小海龜，也在現場進行必要戒護。

李宗賢表示，海龜再次回到恆春半島沙灘產卵令人振奮，希望遊客未來夜間避免進入大灣，也會與飯店溝通夜間持續降低當地光源避免小海龜迷途。

李宗賢提醒遊客，在沙灘戲水如果有挖沙坑，務必記得恢復原狀，否則孵化小海龜要爬回大海若掉入坑裡，會爬不出來因而死亡；另外，遊客隨身所帶物品如躺椅等要記得帶走，以免影響海龜爬行路徑。另外，墾管處保育課長徐茂敬表示，已加強對大灣沙灘保育巡查，是否針對這個區域進出管制，將再進行內部討論。