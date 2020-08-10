李眉蓁找韓團隊助選 陳其邁：難以理解

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今天表示，高雄人選擇罷免前高雄市長韓國瑜，難以理解國民黨候選人李眉蓁為何找韓團隊輔選；陳其邁也強調，他的團隊除了清廉，也不能抄襲。

陳其邁上午前往三民市場拜票，並在拜票前接受媒體聯訪。被問到韓市府團隊明天將陪同李眉蓁掃街，外傳韓國瑜可能在14日幫李眉蓁站台，陳其邁認為，從政策到競選團隊人事，韓團隊早就在李眉蓁的競選團隊裡。

他指出，市民希望高雄市能大步邁進，6月6日罷韓投票結果顯示，市民決定不要南海挖石油、愛情摩天輪等天馬行空的政見，但李眉蓁團隊若認為韓團隊助選有利，他表示尊重。

對於李眉蓁指韓團隊清廉專業，「要跟貪腐集團比一比」。陳其邁表示，清廉是從政最基本要求，所以他未來的市府團隊，除了清廉，也要謙卑為市民服務，不分黨派地以在地專業、能全力推動高雄市政優先，「不能考試或論文抄襲作弊」。

被問到此次高雄補選熱度，陳其邁表示，掃街拜票感覺市民非常關注這場選舉，希望翻轉高雄停滯不前的狀況並大步邁進，所以他很難理解為何要把舊團隊及政策找回來，李眉蓁團隊可能想「放大絕」，但復辟被罷免的團隊，讓市民很難理解。

另外，針對壹傳媒創辦人黎智英被以香港國安法逮捕，陳其邁譴責港府及北京當局嚴重侵害香港民主法治與自由人權。他說，很慶幸台灣還能選舉，除了全力聲援黎智英跟爭取民主自由的港人，台灣也要引以為戒，並更珍惜這次補選。