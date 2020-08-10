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韓市府團隊輔選李眉蓁 陳其邁：為何復辟被罷免團隊?

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今上午在三民區三民市場拜票。記者蔡孟妤／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今上午在三民區三民市場拜票。記者蔡孟妤／攝影

高雄市長補選最後一周，明天前韓市府團隊將替國民黨候選人李眉蓁助選，民進黨候選人陳其邁今表示，6月6號罷韓投票市民已做決定，不希望把6月6日的結果再沒收，更沒辦法接受天馬行空的政見。「他們希望再復辟過去被市民罷免的團隊，這個我很難理解」。

陳其邁今上午在三民區三民市場拜票，對於明天韓市府團隊將陪李眉蓁掃街，陳其邁說，不管從政策到競選團隊，韓團隊早就在李眉蓁的團隊裡，一直在幫李眉蓁助選。

他說，市民希望高雄能夠大步邁進，6月6日罷韓投票，市民已做決定，不希望把6月6日的結果再沒收，更沒辦法接受天馬行空的如南海挖石油、愛情摩天輪、海水沖馬桶等政見。但如他們認為這對他們選舉有利，這是他們的判斷，都尊重。

外界認為8月15日補選投票可能氣氛不夠熱，陳其邁說，他不覺得市民對8月15日的投票冷漠，反而有愈來愈多年輕人及市民認為，在高雄還能夠投票，香港都不能投票，會特別珍惜這次選舉，也盼翻轉高雄城市發展停滯不前的狀況，大步邁進。

他並表示，所以李眉蓁要把舊的韓市府團隊、國民黨舊的政策找回來，市民恐怕會很難接受，把6月6日被否定的團隊再找回來助選，「他們希望再復辟過去被市民罷免的團隊，這個我很難理解，市民也很難理解，為什麼被罷免的團隊又要回來呢？」

對於李眉蓁說韓市府團隊清廉、專業，要跟貪腐集團比，陳其邁說，6月6日的罷免投票代表大家其實希望高雄有一個新開始，如再延用舊人馬、抄舊的政見，跟很多市民期待有落差，自然在8月15日人民還是會選擇一個能夠讓高雄市政重開機，讓高雄市政進步的市長。

陳其邁說，清廉是從政最基本的要求，所以他未來的市府團隊，除了清廉最基本的要求外，也希望是能夠全力、謙卑為市民服務的市府團隊，不僅不分黨派，且在地優先、專業優先，全力推動市政，這是對於局處首長的選擇，「絕對是要清廉，更重要也不能考試或論文抄襲作弊，這是最起碼的要求」。

投票 陳其邁 李眉蓁

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