韓團隊要來了 11日輔選李眉蓁陪車隊掃街
高雄市長補選倒數，3黨候選人卯足全力做最後衝刺，國民黨候選人李眉蓁啟動前市府韓國瑜團隊首長車隊掃街，明天會有10餘人站出來輔選拉抬李眉蓁選情。
李眉蓁今天早上在旗山區車隊掃街接受聯訪時表示，韓團隊非常專業又清廉，邀韓團隊站出來就是要和貪腐集團比一比。
李眉蓁競總發言人呂謦煒指出，韓市府的市政包括「路平、燈亮、水溝通」獲得肯定，也有好口碑，邀請韓市府團隊輔選是很多民眾的期待，規劃讓輔選團隊在總部發表團隊政績，車隊再從黨部到鳳山行政中心，終點在四維行政中心。
前民政局長曹桓榮指出，聯繫韓團隊，有包括前副市長陳雄文及10餘名首長會參加車隊掃街輔選，其餘首長因為工作或上課不克參加，韓國瑜明天也不會出席；至於選前之夜韓國瑜是否站台，則由總部及韓國瑜做最後的敲定。
據指出，國民黨主席江啟臣有聯繫韓國瑜表達要延續好市政做宣傳，但是韓國瑜對於被罷免的氛圍尚有疑慮，還在和李眉蓁陣營做最後的評估。
選前之夜，李眉蓁陣營已規劃「選前之夜 高雄事我的事」造勢晚會，地點選在夢時代旁的台糖物流園區空地，這處曾是韓國瑜總統大選選前之夜的造勢地點；同樣的選前之夜，韓國瑜是否站台力挺李眉蓁，備受關注。
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