回應環團訴求 高市環保局允續汰煤減碳

高雄市的空氣污染及碳排放量問題嚴重，環保團體今天有一場反空污抗暖化遊行，訴求反空污抗暖化及減碳。環保局允繼續減少燃煤發電，也會和中央執行溫室氣體減量。

高市府環保局指出，高雄市是重工業城市，溫室氣體總排放量約占全國總排放量的1/5，目前台電燃煤電廠發電機組尚有興達電廠4部及大林電廠2部機組，允持續推動汰煤減碳工作。

除了減少燃煤發電，環保局會和中央配合執行溫室氣體減量作業。環保局說，高雄市工業部門占溫室氣體排放量逾8成，為減緩氣候變遷效應，市府改善並研擬「高雄市溫室氣體自主管理實施辦法」，要求事業單位提出廠內外再生能源、節電、燃料替換等減量措施等。

環保局指出，空污改善有成果，108年4月起已逾一年未出現PM2.5紅害日，統計至109年7月底，高雄市空氣品質良率（AQI≦100比例）累積達85.2%，良好站日數較去年同期提升；PM2.5國家標準檢測方法手動測值降也創下歷史新低。

有關台電興達電廠4部燃煤機組較老舊，已規劃1、2號燃煤機組於112年底除役，3、4號燃煤機組於113年底轉為備用機組，最遲於114年底及116年底除役；另興達電廠將新設置3部天然氣機組，加上目前5部天然氣機組使用低污染性燃料，達成降低空氣污染物的目標。

大林電廠2部燃煤機組為新設超臨界機組，環保局於108年9月核發操作許可證，該2部機組排放管道粒狀物、硫氧化物濃度、氮氧化物濃度等數值都降低，其空污排放濃度已接近燃氣發電機組。

環保局還在修正「高雄市電力設施空氣污染物排放標準」法制作業，將加嚴硫氧化物及氮氧化物排放標準至現行標準一半以下。

高市府代理市長楊明州今天表示，會持續推動減緩溫室氣體與調適行動，並依聯合國17項永續發展目的標準擬定環境保護及生態永續政策，讓重工業城市轉型為低碳永續綠色城市。