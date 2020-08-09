賴清德輔選強力催票 「定要超過韓國瑜的89萬票」

選戰進入最後關頭，今天是選前的超級星期天，藍綠白三黨都有大咖輔選，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天下午舉辦「高雄大邁進」造勢會，副總統賴清德站台並強力替陳其邁催票。賴清德說，陳其邁有投票率低的危機，希望大家努力讓陳的票數超過韓國瑜的80幾萬票，當然最好能超過93萬張罷免票。

「高雄大邁進」造勢會今天下午在高雄捷運青埔站登場，高市議員高閔琳、邱俊憲擔任節目主持人，民進黨籍立委、市議員全到場力挺，嘉義縣長翁章梁、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等縣市長到場助講。

陳其邁說，剩下6天就要投票，全世界都在看高雄市長補選，高雄在經濟轉型、橋頭科學園區、新創園區、傳統產業、文創、數位內容，或觀光、會展旅遊、油輪等重大經濟發展，各方面需要一個有能力、會做事、肯認真為故鄉付出的市長候選人，所以他要拜託大家，不管過去是支持國民黨或民進黨，8月15日要為高雄投下關鍵性的選票，共同改寫民主歷史。

副總統賴清德說，很多人說陳其邁「穩的」，不過「穩的」不比在欉黃，補選會有提票率低的危機，若票數比韓國瑜的得票率低，以後去議會「會沒力」，陳其邁不只要當選，票數還要超過韓國瑜的80幾萬票，這樣第一次施政報告才給力，當然最好能超過93萬罷免票。