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澎湖四大戰役畫展揭幕 邀在地民眾重溫早期歷史

中央社 / 澎湖縣9日電

澎湖早期的四大戰役，今天由在地的藝術家鄭美珠與陳秉鏄兩人，透過繪畫方式呈現，今天起在澎湖開拓館展出，將一直展出至10月8日，讓澎湖人了解認識家鄉歷史和文化底蘊。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖早年先後發生明荷、明清、清法與清日等四大戰役，對當地影響深遠，透過活潑生動繪畫展，讓澎湖人了解過去的歷史，更加珍惜得來不易生活環境，愛護家鄉。

賴峰偉說，四大戰役遺留下許多豐富文化資產，如沈有容諭退紅毛番韋麻郎碑、萬歲井、萬軍井、林投日軍登陸紀念碑、龍門閉鎖陣地、西嶼西台、西嶼東台、東昌營區、孤拔紀念碑及金龜頭天南鎖鑰等文化遺跡，希望鄭、陳二人繼續為四大戰役歷史創作，讓民眾更深入了解澎湖文化。

鄭美珠表示，這次展出清日戰爭30幅圖畫，完整交代日本佔領澎湖歷史，其他明清、明荷澎湖之戰也有10餘幅，清法戰爭則展出巴黎國家圖書館典藏法國人登陸時澎湖真實照片，分別以平面繪畫，數位繪圖，攝影與編輯輸出等創作方式，完整呈現當時澎湖人生活情景。

「鄭美珠陳秉鏄四大戰役繪畫展」今天起在澎湖開拓館展出，將一直展出至10月8日，歡迎民眾前往參觀，重溫早期戰役的情景。

澎湖 戰爭 賴峰偉

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