屏東台南修繕志工聯手 赴獅子鄉助弱勢住家修屋

副總統賴清德、台南市長黃偉哲及修繕志工團隊日前到訪屏東，並與屏東縣政府成立的「百工師傅志工團」進行交流座談。今天屏東縣政府勞動暨青年發展處便帶領屏東縣「百工師傅志工團」，與台南市政府勞工局以及台南市工會行善團陪同下，一同到獅子鄉替弱勢家戶修屋。

據了解，獅子鄉許姓女子（39歲）與丈夫育有2子，且仍在就學，有餘未達低收入戶或中低收等社會福利資格，因此家中只靠丈夫每月工作所得2至3萬左右過活。

由於許女住家老舊，且屋頂常有漏水問題，甚至家中連衛浴設備都沒有，且仰賴微薄的收入，並無法負擔房屋修繕或增設浴廁設備的費用，因此，一家四口多年來，上廁所、洗澡都須跟鄰居借用。

有鑑於此，屏東縣政府勞動暨青年發展處今天率領新創的「百工師傅志工團」，在伴泥水職業工會理事長王燕飛、監事會召集人簡進義，以及台南市政府勞工局長王鑫基率領的台南市工會行善團，一同前往獅子鄉替許女一家人修屋。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，得知許女的近況之後，與屏東縣「百工師傅志工團」以及「台南市工會行善團」聯手，到許女住家進行地面整地、化糞池埋設地點及柱仔頭預定地的開挖。

王鑫基還說，近期將會利用假日將陸續進行屋頂修繕、客廳、臥室、廚房及浴廁等空間修繕與美化，預計在9月13日完成整體房屋修繕工程。

屏東縣政府勞動處黃鼎倫處長指出，屏東縣「百工師傅志工團」是由屏東縣營造業職業工會、泥水業職業工會、木工業職業工會、油漆業職業工會、鐵工業職業工會、水電裝置業職業工會、廚具裝修業職業工會等7個共同組成。

黃鼎倫還說，若是弱勢家戶修屋的活動，屏東目前已協助8個個案，而本次活動則透過跨縣市合作的方式，期望能拋磚引玉，也期待未來能有更多團體或資源共同參與，替社會弱勢盡一份心力。