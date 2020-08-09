助弱勢修繕7年獲肯定 台南勞工局赴屏東展愛
台南市政府勞工局推動「有情有疼心ㄟ厝」為弱勢房屋修繕，獲得外界肯定，勞工局結合修繕志工今前往屏東縣獅子鄉協助一戶原住民邊緣戶，讓弱勢房屋修繕遍地開花，擴大希望家園版圖，
勞工局指出，台南市木工業職業工會、電氣業職業工會修繕志工，今前往仁德區保仁路李姓弱勢戶，進行客廳與臥室的輕鋼架更新、門板更換以及電線重新配置的施工作業。
案主是年約50歲中度精神障礙者，目前僅領有津貼每月約5千元，無法自行修繕房屋。簡陋鐵皮屋因屋頂鐵板破損嚴重漏水，天花板輕鋼架受潮老舊不堪使用，電線配置雜亂，居住安全堪憂。經勞工局與各修繕工會志工評估後，決定協助案主修建家園，待完工後即可讓案主屋內不再漏水，也可避免用電的危險。
勞工局長王鑫基感恩工會修繕志工夥伴，奉獻假日替弱勢戶進行房屋修繕，而社團法人台南市勞工志願服務協會志工今日也至後壁區新港東協助案家清理大型家具、廢棄物及整理環境。
王鑫基說，副總統賴清德希望將台南市「有情有疼心ㄟ厝」弱勢房屋修繕計畫，推廣到各縣市，幫助更多艱苦人，日前也前往屏東交流，今在屏東縣獅子鄉有戶原住民邊緣戶，同步進行化糞池、鐵工基礎及整地施工作業，後續將由市府勞工局各工會志工團隊接續施工，希望結合社會各界的愛心，幫助更多弱勢者。
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