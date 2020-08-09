屏東為強化客庄文化 辦觀光解說人員課程

屏東縣政府為強化客庄深度導覽及文化體驗，今年將屏東縣佳冬鄉選為「屏東縣六堆客庄文化體驗示範據點」，今天到佳冬農會辦「屏東客庄文化觀光解說人員」培訓課程。累計去年通識課程至今天培訓課程，已有近百人參加，屏東縣政府客家事務處，也預計在今年舉辦認證考試，培育客庄文化觀光解說人員。

屏東縣客家事務處今年將屏東縣佳冬鄉選為「屏東縣六堆客庄文化體驗示範據點」，今天在佳冬農會辦「屏東客庄文化觀光解說人員」培訓課程，希望透過解說員培訓及認證制度，引領遊客體驗當地的自然、人文、產業，更帶動客庄文化觀光的產業及經濟效益。

屏東縣客家事務處處長陳麗萍說，為建立屏東客庄文化觀光解說認證機制，形塑客庄據點人員的專業及品牌形象，成立輔導團形式，訂定相關解說人員認證、實施原則、培訓計畫及據點管理公約。

「屏東客庄文化觀光解說人員」培訓課程設計，是透過專家學者多次研討、地方說明會，規畫理論及實地導覽解說課程，主要包括，客家文化、佳冬人文地產景、解說技巧及實務、急救與安全知識、導覽解說演練、觀摩及認證考試技巧與演練等56堂課程。

培訓課程師資邀請在地文史達人、客家歷史建築專家、地方產業、解說實務、生態領域等多位專家學者，針對社區解說與導覽，邀請具有社區旅遊經驗的社區來分享，進而了解社區經營與實務情況。