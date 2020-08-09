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疫情再度升溫 再掀口罩購買潮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
即使口罩解禁，屏東仍有不少藥局沒有非實名制口罩口罩。記者陳弘逸／攝影
即使口罩解禁，屏東仍有不少藥局沒有非實名制口罩口罩。記者陳弘逸／攝影

近期疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心於5日宣布8大場所應戴口罩，消息一出，各景區、鬧區的民眾是否戴口罩，成為關注焦點。然而，6月1日口罩解禁後，盡管屏東許多藥局大排長龍購買口罩的人潮不再，但購買與詢問口罩的情況依舊不減。

購買口罩的林姓男子表示，口罩解禁後，有不少賣場、藥妝店、藥局，甚至加油站都開始賣口罩，但是醫療用口罩，很快就售罄，只剩下一堆非醫療用口罩。

屏東市某藥局表示，6月口罩解禁後，實名制口罩的購買熱度開始逐漸減少，反而多數民眾選擇購買非實名制口罩，此情形大約維持了一個多月，直到7月底到8月這段期間，購買民眾突然增加，還導致健保卡讀卡機一度故障。

此外，還有藥局人員指出，口罩解禁至今，仍有不少藥局訂不到非實名制的口罩，即使有認識口罩廠商，也未必能找到貨源，因此，一如往常販售實名制口罩。

藥局人員還說，前一個月，購買口罩的民眾確實有減少，但近期購買口罩的情形，雖然不像以往大排長龍的搶購潮，但民眾購買實名制、非實名制口罩的情況，都有明顯增加的趨勢。

面對可能再起的口罩搶購潮，已經有藥局祭出會員制，或限購口罩的方式來防止民眾囤貨。

藥局人員指出，近期民眾購買實名制、非實名制口罩都有明顯增加的趨勢。記者陳弘逸／攝影
藥局人員指出，近期民眾購買實名制、非實名制口罩都有明顯增加的趨勢。記者陳弘逸／攝影

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