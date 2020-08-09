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南台灣首條自駕公車南科上路 第四季免費假日試乘

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南台灣首條自駕公車南科上路，安排假日行駛，初期時速20公里。記者謝進盛／攝影
南台灣首條自駕公車南科上路，安排假日行駛，初期時速20公里。記者謝進盛／攝影

南台灣第一條自動駕駛公車今近午在南科邀請台南市長黃偉哲等人試乘，市府交通局預計第四季開始提供假日民眾免費試乘，可望於民國110年成為全國第一條商轉自駕公車路線，朝全國第一條商轉營運自駕公車路線目標邁出一大步。

包括台南市長黃偉哲、國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、台南市副市長趙卿惠、南科管理局長林威呈等人及中央、地方產、官、學界均到場見證，象徵台南市都市智慧交通進入新的篇章。

黃偉哲表示，「智慧交通」就是最貼近生活，台南不但沒缺席，還有完整願景和規劃，自駕公車啟動，邁出第一步，未來將透過逐步實證，為台南打造最智慧公共運輸。

黃偉哲說，自動駕駛產業鏈規模龐大，涵蓋5G 高速通訊、AI人工智慧、車聯網、高精地圖、自動控制、商用大型車、智慧能源及電網、系統認證與驗證等先進領域。台南有科學園區和沙崙科學城兩處產業核心，更有頂尖大學研發能量，絕對可以搭上這波自駕科技世界潮流，讓技術在台南落地有實踐場域，更可望成為自駕國家隊的堅實基地。

台南市府交通局表示，初步規劃出假日行駛「南科火車站—南科考古館循環線」及平日行駛「沙崙智慧綠能科學城循環線」2條路線做示範路線。另外還有2條規劃中，全台目前10條自駕路線，台南市就有4條，居各縣市之冠。

交通局長王銘德說，目前自駕公車仍屬於試驗階段，車輛將會依行駛速度分三階段上路蒐集資料，第一階段以慢速每小時20公里以內行駛道路蒐集資料，沿路設置交通錐並安排交管人員協助指揮；第二階段提速至30公里，並於路側設置相關警告標誌提醒其他用路人以維持道路安全；第三階段逐步提高車速至40公里。

王銘德強調，現階段國內法規要求，自駕公車上路行駛時，仍有駕駛人員在座位上全程監控，駕駛人員可隨時接手操作以應付突發狀況，最快今年第四季開始提供民眾免費試乘，之後正式徵求客運業者接手營運，視同一般公車路線收費載客，預計110年成全國第一條商轉自駕公車路線。

南台灣首條自駕公車南科上路，安排假日行駛，初期時速20公里。記者謝進盛／攝影
南台灣首條自駕公車南科上路，安排假日行駛，初期時速20公里。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左起）、科技部長吳政忠、國發會主委龔明鑫等人搭乘。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（左起）、科技部長吳政忠、國發會主委龔明鑫等人搭乘。記者謝進盛／攝影

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