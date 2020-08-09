戴口罩沒強制就靠自制 高雄各圖書館100%戴上

國內疫情又拉起警報！衛福部長陳時中5日宣布8大類場所應戴口罩。高雄市的文化景點，室內都要求民眾要戴口罩，戶外大概有近半民眾戴口罩；各圖書館則是百分之百戴口罩，因為沒戴口罩就不能進入。

陳時中宣布應戴口罩的8大類場所，包括：醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、Ｋ書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、ＫＴＶ、遊藝場等）、宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）及大型活動。

高雄市總圖今天上午10點開館，9點多就已大排長龍。館長潘政儀說，圖書館從疫情緊繃到防疫新生活期間，都沒有放鬆管制，進場館一定要量體溫、戴口罩、實聯制，場域都加強消毒；民眾已習慣這樣的管制措施，所以都很有秩序。第一關的「智慧防護」，通過閘門會告知目前體溫，民眾要是沒戴口罩，還會有電子語音提醒。

「戴口罩一點兒都不麻煩！應該高規格防疫，小心為上！」郭媽媽帶著孩子上圖書館，覺得場所再怎麼嚴格要求戴口罩都是應該的，才是保護自己也保護他人。總不能把小孩都關在家裡，既然還是得出門，就得做好防護措施。

高雄市文化局主祕劉秀英表示，各文化場域入口都加強告示，提醒民眾保持安全社交距離並戴口罩，室內展場都會要求民眾戴上口罩，靠海的紅毛港文化園區，因為場域較開闊，有些民眾到了戶外會暫取下口罩。駁二、英領館等園區，大概有一半的民眾有戴口罩。