高雄新堀江推「夏PA」購物季 消費抽電動機車
七夕情人節將至，高雄市新堀江商圈今宣布推出七夕「夏PA」購物季活動，即日起至23日，到新堀江貼有活動識別店家消費滿500元，有機會抽中Gogoro電動機車。活動首周還將結合商家辦理促銷特賣會，盼為商圈帶來人潮和買氣。
新堀江商圈舉辦七夕「夏PA」購物季活動，民眾到參與活動的店家消費滿500元，即可獲得1張摸彩券，有機會抽中Gogoro電動機車及Apple無線耳機等禮。活動首周還將結合商家辦理促銷特賣會；活動周末期間，文橫二路將封街辦理「食尚餐車市集」，邀許多美食餐車到場擺攤，歡迎民眾來逛街消費。
新堀江商圈協會理事長楊翔茗說，新堀江商圈每逢節慶都會舉辦行銷活動吸引人潮，接著預計在聖誕節及農曆春節期間，結合鄰近的忠孝國民夜市及興中夜市推出更多優惠活動。
高雄市經發局代理局長王宏榮表示，市府為振興疫後經濟推出的「高雄振興購物嘉年華」也將持續進行到8月底，消費滿500元除可參加商圈抽獎，另到市府網站登錄發票，還能抽汽車、黃金、神秘大獎等禮。
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