防疫措施升高口罩戴好 墾丁大街持續實施人車分流

隨著疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心於5日宣布8大場所應戴口罩，消息一出，相關單位再次啟動防疫措施。屏東縣政府衛生局表示，除配合中央防疫政策，墾丁大街也會持續實施人車分流管制，與防疫宣導。至於百貨業者，近期將恢復限制出入口。

隨著疫情再度升溫，中央再次祭出新的防疫措施，而鬧區的民眾是否戴口罩，再度成為防疫的關注焦點。

何姓女子表示，受近半年疫情的影響，其實戴口罩已經變成一種習慣，尤其是去人多的地方或室內，還會特別留意口罩有沒有戴好，而且戴口罩是保護自己也保護別人。

黃姓女子表示，現在走在路上看到路人戴口罩的情況已經相當普遍，跟以往相比，人數也明顯增加，所以就算疫情再度升溫，感覺大家有了先前的經驗，可能就沒那麼恐慌了。

此外，也有民眾認為，雖然現在夏天，南部氣候悶熱，外出戴口罩會更加悶熱，因此，非必要，寧願待在家裡，也不要戴著口罩外出受高溫折磨。

Global Mall屏東市配合中央疫情指揮中心，持續要求員工與顧客進入館內需戴口罩、保持社交距離，以及餐廳、娛樂設施等區域，備有手部酒精消毒及進場前量體溫，同時也定期進行全館消毒，此外，近期也將恢復限制出入口，並於主要出入口設置熱影像體溫偵測儀搭配額溫。