聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫措施升高口罩戴好 墾丁大街持續實施人車分流
隨著疫情再度升溫，中央流行疫情指揮中心於5日宣布8大場所應戴口罩，消息一出，相關單位再次啟動防疫措施。屏東縣政府衛生局表示，除配合中央防疫政策，墾丁大街也會持續實施人車分流管制，與防疫宣導。至於百貨業者，近期將恢復限制出入口。
隨著疫情再度升溫，中央再次祭出新的防疫措施，而鬧區的民眾是否戴口罩，再度成為防疫的關注焦點。
何姓女子表示，受近半年疫情的影響，其實戴口罩已經變成一種習慣，尤其是去人多的地方或室內，還會特別留意口罩有沒有戴好，而且戴口罩是保護自己也保護別人。
黃姓女子表示，現在走在路上看到路人戴口罩的情況已經相當普遍，跟以往相比，人數也明顯增加，所以就算疫情再度升溫，感覺大家有了先前的經驗，可能就沒那麼恐慌了。
此外，也有民眾認為，雖然現在夏天，南部氣候悶熱，外出戴口罩會更加悶熱，因此，非必要，寧願待在家裡，也不要戴著口罩外出受高溫折磨。
Global Mall屏東市配合中央疫情指揮中心，持續要求員工與顧客進入館內需戴口罩、保持社交距離，以及餐廳、娛樂設施等區域，備有手部酒精消毒及進場前量體溫，同時也定期進行全館消毒，此外，近期也將恢復限制出入口，並於主要出入口設置熱影像體溫偵測儀搭配額溫。
屏東縣政府衛生局表示，目前依照相關防疫作為配合指揮中心規定，持續呼籲民眾前往8大場所要戴口罩，此外，墾丁大街假日實施人車分流管制，同時也會在入口處宣導民眾要戴口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言