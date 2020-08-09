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高雄100 百選美饌 凱旋青年夜市好味等你來嘗鮮

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
不想出門，就用外送服務到家，貼心便利。圖／高雄市觀光局提供
不想出門，就用外送服務到家，貼心便利。圖／高雄市觀光局提供

高雄市觀光局舉辦「高雄100百選美饌」活動，共選出30攤「夜市好味」，當中凱旋青年夜市囊括18攤，成績斐然。觀光局大力推廣夜市好味，搭配最夯振興三倍券，來品嘗獲選的18攤夜市美食，凱旋青年夜市也再加碼推出「吃貨攤」及「敗家攤」優惠方案，搭配「美食直達車」外送服務，讓民眾品嘗也是美食經濟又方便。

觀光局邱俊龍代理局長表示，為積極推廣高雄美食，特別規劃高雄美食三部曲，首部曲特來到凱旋青年夜市，品嚐獲選18攤「夜市好味」，有國民美食臭豆腐、蚵仔煎、古早味的狀元糕、清涼解渴的凍圓、椰二奶泡沫茶飲等等。凱旋青年夜市主委劉坤松表示，凱旋青年夜市除搭配三倍振興券，推出「吃貨攤」及「敗家攤」，只要在凱旋青年夜市中的「吃貨攤」使用振興券或行動支付，就能滿百打9折；「敗家攤」一次使用3000元三倍券馬上打8折，另外更搭配全國首創的機車外送「美食直達車」服務，至9月底前免外送費，只要下載「高雄好玩咖」並註冊及贈50元點數，首次使用振興券200元兌換點數再加碼50元，讓民眾在家也能輕鬆享受美食詳情請洽高雄旅遊網https://khh.travel/zh-tw/event/news/3142。

高市觀光局長邱俊龍推薦用三倍券來凱旋青年夜市消費，經濟實惠。圖／高雄市觀光局提供
高市觀光局長邱俊龍推薦用三倍券來凱旋青年夜市消費，經濟實惠。圖／高雄市觀光局提供
用200元三倍券來凱旋青年夜市享受滿滿的夜市好味。圖／高雄市觀光局提供
用200元三倍券來凱旋青年夜市享受滿滿的夜市好味。圖／高雄市觀光局提供

夜市 青年

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