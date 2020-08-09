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壽山動物園首屆「日不落遊行」YOYO家族與動物同歡

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
高市壽山動物園舉辦暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊。圖／壽山動物園提供
高市壽山動物園舉辦暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊。圖／壽山動物園提供

高市府壽山動物園舉辦暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊，除有可愛吉祥物大集合比人氣、幻影魔術秀外，還有最受小朋友喜愛的「YOYO家族」，而首次搭配遊園車推出的「日不落遊行」為活動帶入最高潮，延續每年7、8月壽山動物園暑期熱鬧精彩、人潮滿滿盛況。

高雄市代理市長楊明州表示，壽山動物園今年暑假全時段免費入園，每週六日更延長開放時間至晚間6點半，也同步將展演活動提前至下午舉行，就是為了讓大家能在黃昏時段暢遊動物園，今年更首度舉辦「日不落遊行」活動並邀請小朋友心中天團「YOYO家族」明星陪大家唱跳，希望帶給大家歡樂的氛圍。另外為了深耕動物保育觀念，動物園推出夜宿營隊「動物森林探險營」活動，最後一場次訂於8月15、16日舉行，開放營隊近距離體驗餵食台灣梅花鹿及幫象龜刷背、室內露營夜宿空間也全面升級，歡迎有興趣的親子報名，讓家長帶著家中小朋友利用暑假期間到壽山動物園享受悠閒親子時光！

高市壽山動物園舉辦暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊。圖／壽山動物園提供
高市壽山動物園舉辦暑期同樂會「動物奇遇記」，配合暑期免費入園優惠，一早就湧入大批人潮排隊。圖／壽山動物園提供

動物園 親子 露營

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