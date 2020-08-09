疫情期間泡麵銷量大 這10款外國產製熱門泡麵檢驗合格

台中市政府消保官日前在市面採樣日本、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、印尼等國產製共10款泡麵，檢驗是有不符食品安全衛生管理法添加物，結果顯示「防腐劑」及「抗氧化劑」含量全數合格。其中1款印尼進口的乾撈麵，含有0.02g/kg(即10萬分之2）微量第三丁基氫醌，未超標。

法制局長李善植表示，疫情期間，泡麵銷量大增，市府選出10件市售熱門款檢驗，除查核商品包裝標示外，也委請專業檢驗機構，依據衛生福利部108年7月1日修正施行「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，針對泡麵「麵體」檢驗「抗氧化劑」含量，並針對泡麵「調味粉包(油包)」檢驗「防腐劑」含量。

經檢測結果，泡麵包裝標示均合格，另調味粉包(油包)也均未檢出含有防腐劑；麵體的部分，9款產品均未檢出含有抗氧化劑，僅其中1款印尼進口的乾撈麵，含有0.02g/kg(即10萬分之2）微量第三丁基氫醌。

對此，法制局請這款產品進口商所在地的主管機關高雄市政府衛生局調查，認為該產品的外包裝成分已標示麵體含有棕櫚油，而麵體雖經檢出抗氧化劑「第三丁基氫醌」0.02g/kg，但含量遠低於我國准用於油脂的限量標準（0.20g/kg）推定麵體檢出的第三丁基氫醌，是來自油炸麵體所用的棕櫚油帶入產品中，而不是直接添加進產品所導致，依據食品安全衛生管理法施行細則第9條第2項規定，仍在法律容許範圍內。

法制局李善植局長特別呼籲廠商，為了消費者「食」的安全，未來廠商仍應該持續注意產品的原料、詳細加工流程，並應確實自主管理，以確保產品絕對符合食安法相關規定，讓民眾吃得安心。