8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

中央流行疫情指揮中心5日宣布8大場所應戴口罩，今天是政策宣布後首個周末，國旅大爆發後的屏東墾丁，暑假周六幾乎滿房，墾丁大街入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，未如過去疫情嚴峻期間視同大型室內場所，要求戴口罩才能進入，今晚估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。

屏東縣衛生局表示，每個假日下午3時至晚上6時，衛生局都安排宣導車至各景點、包括墾丁大街廣播宣導防疫作為。

從台北揪團到墾丁度假的4名男大生未戴口罩逛街，他們說，覺得台灣疫情目前還好，而且大街夜市是戶外，可以不用戴；台中來的吳姓男子祖孫三代共7人開車南下墾丁度假，他說，最近陸續發生多起搭機返國後確診個案，國內雖查無感染源，總覺得戴著比較安全，尤其是人多的場合，保護自己也保護別人。