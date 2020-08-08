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8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

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8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾丁大街今天入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。記者潘欣中／攝影
墾丁大街今天入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。記者潘欣中／攝影

中央流行疫情指揮中心5日宣布8大場所應戴口罩，今天是政策宣布後首個周末，國旅大爆發後的屏東墾丁，暑假周六幾乎滿房，墾丁大街入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，未如過去疫情嚴峻期間視同大型室內場所，要求戴口罩才能進入，今晚估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。

屏東縣衛生局表示，每個假日下午3時至晚上6時，衛生局都安排宣導車至各景點、包括墾丁大街廣播宣導防疫作為。

從台北揪團到墾丁度假的4名男大生未戴口罩逛街，他們說，覺得台灣疫情目前還好，而且大街夜市是戶外，可以不用戴；台中來的吳姓男子祖孫三代共7人開車南下墾丁度假，他說，最近陸續發生多起搭機返國後確診個案，國內雖查無感染源，總覺得戴著比較安全，尤其是人多的場合，保護自己也保護別人。

「之前的國家級警訊，千萬別再來了！」墾丁大街何姓攤商說，清明連假過後，因中央發布國家級警報，遊客返家還要自主健康管理14天，嚇跑遊客，警方隨即在路口要求戴口罩才能進入，根本沒有生意；疫情趨緩後國旅復甦，暑假開始大爆發，不希望再回到之前緊張兮兮的非常時期了。

墾丁大街今天入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。記者潘欣中／攝影
墾丁大街今天入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。記者潘欣中／攝影

墾丁 口罩 新冠肺炎

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