8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴
中央流行疫情指揮中心5日宣布8大場所應戴口罩，今天是政策宣布後首個周末，國旅大爆發後的屏東墾丁，暑假周六幾乎滿房，墾丁大街入夜後人潮湧現，警方晚上6時起在大街兩側入口實施人車分流，未如過去疫情嚴峻期間視同大型室內場所，要求戴口罩才能進入，今晚估計約三成的遊客戴口罩，攤商也不到一半。
屏東縣衛生局表示，每個假日下午3時至晚上6時，衛生局都安排宣導車至各景點、包括墾丁大街廣播宣導防疫作為。
從台北揪團到墾丁度假的4名男大生未戴口罩逛街，他們說，覺得台灣疫情目前還好，而且大街夜市是戶外，可以不用戴；台中來的吳姓男子祖孫三代共7人開車南下墾丁度假，他說，最近陸續發生多起搭機返國後確診個案，國內雖查無感染源，總覺得戴著比較安全，尤其是人多的場合，保護自己也保護別人。
「之前的國家級警訊，千萬別再來了！」墾丁大街何姓攤商說，清明連假過後，因中央發布國家級警報，遊客返家還要自主健康管理14天，嚇跑遊客，警方隨即在路口要求戴口罩才能進入，根本沒有生意；疫情趨緩後國旅復甦，暑假開始大爆發，不希望再回到之前緊張兮兮的非常時期了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言