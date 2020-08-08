高雄桃源寶山嬰兒祭 用菖蒲祈求小孩平安長大

今天是父親節，北高雄家扶中心與高市桃源寶山社區發展會合辦布農族嬰兒祭，特別結合爸爸節慶祝活動，邀請寶山文化健康站的耆老參加，透過生命的祭儀及祝福，部落居民感受到文化傳承的重要意義。

今天有21位新生兒當主角，祭典儀式中，邀請耆老用母語說明嬰兒祭由來，另以走秀方式安排小孩父母親介紹自己的家族與族名，藉此拉近彼此距離，凝聚族人情感。