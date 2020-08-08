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高雄桃源寶山嬰兒祭 用菖蒲祈求小孩平安長大

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
桃源寶山社區發展會今日舉辦嬰兒祭，現場另有傳統童玩製作教學。記者徐白櫻／翻攝
桃源寶山社區發展會今日舉辦嬰兒祭，現場另有傳統童玩製作教學。記者徐白櫻／翻攝

今天是父親節，北高雄家扶中心與高市桃源寶山社區發展會合辦布農族嬰兒祭，特別結合爸爸節慶祝活動，邀請寶山文化健康站的耆老參加，透過生命的祭儀及祝福，部落居民感受到文化傳承的重要意義。

今天有21位新生兒當主角，祭典儀式中，邀請耆老用母語說明嬰兒祭由來，另以走秀方式安排小孩父母親介紹自己的家族與族名，藉此拉近彼此距離，凝聚族人情感。

桃源區長謝英雄與高市議員賴文德等人帶來祝福。族人指出，嬰兒祭是為了保佑與祝福嬰兒平安長大的布農族傳統祭儀，儀式由族中長老向祖靈祈禱嬰孩健康茁壯，祈福完成後，父母會為嬰孩掛上由菖蒲製作的項鍊，期望嬰孩能夠長得像項鍊一樣耀眼、美麗，嬰兒祭的布農語也有「掛項鍊」的意思。

桃源寶山社區發展會今日舉辦嬰兒祭，祈求族中嬰孩健康成長。記者徐白櫻／翻攝
桃源寶山社區發展會今日舉辦嬰兒祭，祈求族中嬰孩健康成長。記者徐白櫻／翻攝

布農族 父親節

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