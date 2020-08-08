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去年台東民眾平均壽命76.3歲全國最低 比前年增0.53歲
台東縣民眾平均壽命近10年來， 一直是全國最低，內政部公布108年全國平均壽命80.86歲，台東縣平均76.3歲還是全國最低，且比全國平均夀命少約4.5歲，但比107年增加0.53歲，是各縣市中增幅最高的，主要是縣府近兩年努力取締酒駕、引進醫療資源等有了成效。
台東民眾平均壽命全國最低，縣府衛生局表示，與東部交通不便，醫療資源相對不足、居民生活習慣等因素有關；縣長饒慶鈴就任後關注台東縣平均餘命議題，指示成立跨局處專案小組提升醫療資源、防制意外事故、改善長者照護等多管齊下，經過一年多努力，有了初步成效。
縣衛生局指出，縣府近年來積極努力，包括縣警局加強取締酒駕，減少意外事故發生；縣衛生局舉辦節酒與減重比賽，獎勵民眾戒酒及減重；縣教育處加強校園交通、水域安全宣導。
另在提升醫療資源部分，這兩年引進高醫、義大、慈濟、馬偕等醫學中心醫療團隊資源前進南迴、偏鄉及離島；建置先進遠距醫療設備及專科門診、全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲等，都有助民眾提高民眾平均壽命。
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