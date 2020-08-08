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去年台東民眾平均壽命76.3歲全國最低 比前年增0.53歲

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣積極推動遠距醫療，讓偏鄉衛生所醫師與台北馬偕等醫學中心的專科醫師共同為偏鄉民眾會診，即時發現病兆，及早治療。圖／台東縣衛生局提供
台東縣積極推動遠距醫療，讓偏鄉衛生所醫師與台北馬偕等醫學中心的專科醫師共同為偏鄉民眾會診，即時發現病兆，及早治療。圖／台東縣衛生局提供

台東縣民眾平均壽命近10年來， 一直是全國最低，內政部公布108年全國平均壽命80.86歲，台東縣平均76.3歲還是全國最低，且比全國平均夀命少約4.5歲，但比107年增加0.53歲，是各縣市中增幅最高的，主要是縣府近兩年努力取締酒駕、引進醫療資源等有了成效。

台東民眾平均壽命全國最低，縣府衛生局表示，與東部交通不便，醫療資源相對不足、居民生活習慣等因素有關；縣長饒慶鈴就任後關注台東縣平均餘命議題，指示成立跨局處專案小組提升醫療資源、防制意外事故、改善長者照護等多管齊下，經過一年多努力，有了初步成效。

縣衛生局指出，縣府近年來積極努力，包括縣警局加強取締酒駕，減少意外事故發生；縣衛生局舉辦節酒與減重比賽，獎勵民眾戒酒及減重；縣教育處加強校園交通、水域安全宣導。

另在提升醫療資源部分，這兩年引進高醫、義大、慈濟、馬偕等醫學中心醫療團隊資源前進南迴、偏鄉及離島；建置先進遠距醫療設備及專科門診、全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲等，都有助民眾提高民眾平均壽命。

衛生局 台東

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