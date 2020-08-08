大陸漁工疑越界幫掛蚵苗 金門海巡隊逮2船4船員

有2艘大陸漁船昨日在小金門上林外海越界滯留，疑似在進行掛蚵苗，海巡署第十二巡防區指揮部在雷達上發現，立即通報3艇前往查看，掃蕩船隊到場後發現2艘陸船，海巡隊員隨即登檢，並當場查扣作業工具，查扣2艘非法越界作業的大陸漁船「新OE4X9號」、「新OG0X3號」及4名漁船員；至於是否為越界非法打工，金門海巡隊表示，尚待偵訊後，才能釐清。

大陸伏季休漁期自8月1日起解禁，為防範大陸漁船大舉越界作業及阻絕新冠與非洲豬瘟疫情入境，金門海巡隊持續規劃擴大掃蕩勤務，所屬3552艇及CP-1010、CP-1020等3艇，昨日下午於小金門周邊海域展開掃蕩，並查扣2艘非法越界作業的大陸漁船及4名漁船員，同時針對4名漁船員量測體溫無異常，也未發現豬肉及牛肉製品後，旋即將漁船及船員押返料羅港。

金門海巡副隊長駱天雄今天表示，經初步調查，這2艘漁船來自廈門市翔安區，屬家計型漁船，目前4名漁船員已送往第九岸巡隊實施留置與隔離檢疫，金門海巡隊將等到他們隔離期滿14天且無染疫症狀後，再進行偵訊，並依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》裁罰。