屏東牡丹鄉運國軍共襄盛舉 迷你「天堂路」人氣紅不讓

屏東縣牡丹鄉運動大會本周六日在牡丹國中登場，在熱鬧的田徑和球類競賽外，鄰近的三軍聯訓基地、中科院九鵬基地首度配合舉辦國防裝備靜態展示，展出中科院自製的無人機、紅隼火箭、戰術輪車等現役國軍武器裝備外，還有軍事科技延伸至民間商用的科技，原鄉孩子最愛的是海軍陸戰隊兩棲偵蒐大隊的迷你「天堂路」和步槍模擬訓練射擊攤位。

牡丹鄉運適逢牡丹鄉野薑花季活動，外地遊客造訪牡丹東源村賞野薑花，也順道參觀軍方配合舉辦的國防裝備靜態展示；軍方表示，基於「敦親睦鄰」安排國防裝備靜態展示共襄盛舉，包括中山科學研究院、海軍陸戰隊、陸軍航特部及陸軍8軍團參與牡丹鄉運，會場展出中科院自製供排連偵蒐用的紅雀無人機、單兵操作對付戰車的紅隼火箭、戰術輪車和等現役國軍武器裝備。

在軍事科技延伸至民間商用部分，中科院化學和電子系統研究所展示進出漁港航運管理系統、3D列印、LED植物補光燈技術、已技轉商用的無汙染金紙燃燒爐等，讓人了解，中科院致力於研發軍事科技用途外，也將部分取得專利權的技術透過技轉導入民間，默默為全民生活盡分心力。