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疫情衝擊國旅大爆發 台中、澎湖海上航線今年卻停駛

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
慧洋海運集團旗下的百麗航運打造「雲豹輪」，去年投入台中澎湖海上航線。記者余采瀅／攝影
慧洋海運集團旗下的百麗航運打造「雲豹輪」，去年投入台中澎湖海上航線。記者余采瀅／攝影

每年4月至9月是澎湖旅遊旺季，已停航8年的台中澎湖海上航線，去年6月復航，由慧洋海運集團旗下的百麗航運打造「雲豹」及「藍鵲」2艘全新客輪投入經營，但今年受疫情影響，4月未能如期開航，台中市民若想搭船，要遠赴嘉義布袋港搭乘，或是改搭飛機至澎湖，讓不少台中人十分失望。

看好台澎航線市場潛力，百麗航運委託澳洲Austal船廠興建兩艘新型高速客輪，以台灣國寶「雲豹」及「藍鵲」命名，總噸位各899噸，載客數552人。台中港距離澎湖馬公港86海浬，單趟航程約2小時10分，去年6月22日開航，不過受疫情影響，今年4月未能如期開航。

台中港務分公司表示，百麗航運公司申請的「台中港-馬公」固定航線，營運計劃中營運期間是每年4月至9月，原來預計今年4月1日開始營運，因受疫情影響，申請停航期限展延至6月1日開始營運。但受疫情影響，未能於6月1日如期復航，申請終止固定航線。

台中港務分公司指出，此航線先前受疫情影響，旅客甚少。疫情趨緩後，廉價航空加入台澎航線，立榮與華信也加開班次，空運能量增加，且空運業者降價促銷，百麗公司經評估台中馬公海運航線，認為旅客量仍不足以支撐航線營運，百麗公司的官網上也宣告停航至8月底。

百麗航運公司協理劉森隆表示，客輪行駛台中澎湖航線，來往票價約2300元，但今年因疫情衝擊國旅大增，國內空運能量增加，且空運業者降價促銷，飛機航班來往票價不到3000元，兩者價差不大，多數遊客選擇搭乘飛機到澎湖，經評估旅客量不足以支撐航線營運，只好暫時停航至8月底，若澎湖旅客持續增加，將評估復航時機。

航線 澎湖 台中市

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