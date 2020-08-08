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像極了荷包蛋的水母 海生館亮相讓人直吞口水
屏東海生館經營團隊海景公司近年自行復育包括水母在內的多種海洋生物，最近成功復育的地中海水母，狀似水波蛋，進食後腹中充滿蝦餌料的橘色小點，透著有如蛋黃的色澤，移入展示缸後，遊客好奇看著一顆顆彷如全熟或半熟的荷包蛋水母在水中躍動，直呼鮮嫩欲滴的蛋黃讓人直吞口水。
海景公司企劃部主任毛智瑋說，荷包蛋水母屬於根口水母目，又稱為地中海水母，主要分布在地中海鄰近海域的溫暖海水中，平均直徑30至40公分，最大可達50公分；牠們生長在約攝氏20度海水中，因對溫度變化非常敏感，照護時要特別注意光線、溫度及水質的控制。
他說，水母最為人熟知的特性便是牠們演化出自我防衛的毒性，荷包蛋水母相較之下毒性較微弱，甚至是幼魚在海中的避風港；牠的主要的食物是浮游生物，館內以豐年蝦做為餌料，遊客看到荷包蛋水母的「蛋黃」部位充滿橘色小點，就是剛用完餐的時刻。
他說，身為海洋保育重鎮，海景公司近年來已自行復育多種海洋生物，包含企鵝、鯊魚、魟魚、小丑魚等各種魚類，給人療癒效果的水母也是繁殖物種之一，已成功復育海月水母、仙后水母、端鞭水母和最近的荷包蛋水母，夜宿行程有安排到復育後場遊程，感受仙后水母獨特的觸感，暑假期間還有限定活動及海蛞蝓展示「海洋萌友會」活動。
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