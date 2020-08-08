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首位盲人調音師獲屏東模範父親 女兒不忘提醒注意身體

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，父女倆感情好。記者劉星君／攝影
全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，父女倆感情好。記者劉星君／攝影

今天是父親節，屏東縣政府今表揚縣內44名模範父親，全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，邱的女兒邱尹寧剛滿18歲，錄取台北藝術大學戲劇系，她跟爸爸說，謝謝爸爸辛苦了，以後要多多照顧自己。邱國鐘幽默說，「以後說不定我就當星爸呢！」

63歲的邱國鐘，雖然天生視障，但他樂觀開朗，宗教信仰力量讓他不自卑，也感謝朋友們將他當正常人看待，跟大家一起打棒球、滑雪，「看不到沒關係，但要勇敢嘗試」。

邱國鐘說，他其實是音痴，連五線譜都看不懂，後來學習調音後，在民國81年時，考取調音師，跟一般人一起考試，成為台灣第一個盲人專業調音師。除了調音師外，他也考取街頭藝人，可以一邊吹口琴，一邊彈鋼琴，還會吹大陸的民俗樂器，都是自學。

邱國鐘的女兒對戲劇有興趣，也考取街頭藝人，邱國鐘說，女兒可能有像到他，都有一些藝術天分。他對女兒的教育方式採取自由不放任，給孩子正確價值觀，鼓勵女兒朝興趣發展，全力支持女兒。邱國鐘幽默說，他收到最棒父親節禮物，就是幫女兒洗碗，因為女兒跟爸爸說「獲得模範父親」要展現模範。

邱國鐘說，女兒長大18歲，要北上念書，離開爸爸身邊，提醒女兒「要自己照顧自己。」邱尹寧說，發現父親逐漸變老，年紀越來越大，希望父親身體健康，好好注意身體。父親雖然看不到，但也讓她更注意周邊身障者，適時觀察身障者需求。

屏東縣府今年表揚模範父親，80歲以上父親有13人，年紀最長來自屏東市90歲林興旺。另外，曾擔任屏東縣聲暉協會理事長的陳逸群，長女從小聽障，努力學習唇語，克服障礙，擔任房仲工作，次女受到大姐影響，決定從事特教工作，在擔任國中特教老師，協助身心障礙學生。長子擔任律師，受聘縣府擔任法扶顧問，協助弱勢族群法律諮詢及訴訟，全家都在從事服務身心障礙者的工作。

屏東縣長潘孟安說，被表揚的父親都是屏東能歲月安好的重要支柱，黝黑的臉孔展現屏東人的努力及踏實，感謝44名模範父親所代表的屏東精神。

全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，父女倆感情好。記者劉星君／攝影
全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，父女倆感情好。記者劉星君／攝影
全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，父女倆感情好。記者劉星君／攝影
全台第一個盲人調音師邱國鐘獲模範父親表揚，他樂觀的說，要感謝女兒，讓他獲得模範父親殊榮，父女倆感情好。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 身障者

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