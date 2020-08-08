新冠疫情搗亂 旗山模範母親今與模範父親共享快樂

受疫情影響，高市旗山區今年5月取消母親節表揚，今天合併模範父親表揚活動一起辦理。全區各里共42位模範父母親齊聚旗山糖廠，接受子女敬茶與拍照合影，旗山區長謝健成與旗山農會總幹事石檻彰頒發紀念獎盃，各里長則是獻上祝福花束與蛋糕，孝親家庭和樂融融。

旗山公所指出，從高雄縣旗山鎮至縣市合併後的高市旗山區，母親節表揚活動已延續40多年，今年原定5月份辦理模範母親表揚，後來因疫情嚴峻而取消，配合8月8日父親節活動一起表達祝福。