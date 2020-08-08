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新冠疫情搗亂 旗山模範母親今與模範父親共享快樂

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天是父親節，旗山公所合併舉辦模範母親表揚活動。記者徐白櫻／攝影
今天是父親節，旗山公所合併舉辦模範母親表揚活動。記者徐白櫻／攝影

疫情影響，高市旗山區今年5月取消母親節表揚，今天合併模範父親表揚活動一起辦理。全區各里共42位模範父母親齊聚旗山糖廠，接受子女敬茶與拍照合影，旗山區長謝健成與旗山農會總幹事石檻彰頒發紀念獎盃，各里長則是獻上祝福花束與蛋糕，孝親家庭和樂融融。

旗山公所指出，從高雄縣旗山鎮至縣市合併後的高市旗山區，母親節表揚活動已延續40多年，今年原定5月份辦理模範母親表揚，後來因疫情嚴峻而取消，配合8月8日父親節活動一起表達祝福。

區長謝健成說，以前在市區服務不容易看見四代同堂的家庭，旗山則不一樣，許多家庭四代共融、兒孫滿堂，得獎的父母親都曾經歷一段胼手胝足及白手起家的困苦歲月，有母親為子女教育不惜賣田產，也有父親自身是優秀的農民，傳承技藝不輕言退休，感謝所有模範父母親為家庭、社會的付出與貢獻。

旗山公所舉辦模範父親表揚，21里各評選出一名模範父親。記者徐白櫻／攝影
旗山公所舉辦模範父親表揚，21里各評選出一名模範父親。記者徐白櫻／攝影
里長贈致蛋糕慶祝里民獲得模範父親表揚。記者徐白櫻／攝影
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疫情 母親節 父親節

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