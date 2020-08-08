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台中勞工大學開課 網紅行銷、機器人程式設計課程正夯

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
提供青年在職進修管道，台中市勞工大學今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，基礎室內配線實務課程報名人數不少。圖／台中市勞工局提供
提供青年在職進修管道，台中市勞工大學今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，基礎室內配線實務課程報名人數不少。圖／台中市勞工局提供

提供青年在職進修管道，台中市勞工大學今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，時下最夯的視頻創作與自媒體行銷、網紅與自媒體操作實務、新媒體行銷與直播實務應用、機器人自走車程式設計等創新課程，相當受歡迎。

勞工局長吳威志表示，依據勞動部職業訓練概況調查統計，事業單位未辦理在職訓練者占65％，因此，勞工大學特別針對在職勞工職場所需技能，開辦多元實用課程，2017年至2019年青年參訓比例皆達60%以上；今年也開辦逾百門課程，涵括工業專業技術、管理、數位資訊應用、產業發展與技術升級、產業/職場專業語言、勞動權益保障等6大領域課程。

勞工局指出，近幾年網紅、YouTuber正夯，勞工大學順應趨勢規劃「視頻創作與自媒體行銷」、「網紅與自媒體操作實務」、「新媒體行銷與直播實務應用」等課程，透過課程除了可學習微節目剪輯與後製能力外，其他如數位行銷、產品拍攝、文案設計等技巧，講師也無藏私分享自身經驗，協助學員立即上手自媒體節目製作。

「機器人自走車程式設計」也是熱門課程，講師教導學員使用積木式程式設計軟體mBlock，學習撰寫控制機器人程式，可透過學習機器人組成的構造與感測器種類與應用方式，體會運用工具及技能來解決真實世界中的問題。

只要設籍台中市或工作地在台中市的本國籍在職勞工即可報名參加勞工大學課程，每小時僅收費50元，符合弱勢勞工補助資格的學員，還可享有學費全額補助。

提升勞工自我保護意識，今年更開設免費的勞資權益保障課程，程資訊可至台中市勞工大學網站：https://laborlearn.taichung.gov.tw/ 查詢。

相關課程或弱勢勞工補助等相關問題，也可電洽各承辦單位。台中市總工會04-22825301、台灣勞工大聯盟工會04-22279716、台中市總工業會04-25262934分機408、台中直轄市總工會04-25262445、靜宜大學04-26328001分機19106、大葉大學04-8511062、僑光科大04-24511493、修平科大04-24961100分機6422諮詢。

提供青年在職進修管道，台中市勞工大學今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，時下最夯的視頻創作與自媒體行銷、網紅與自媒體操作實務、新媒體行銷、直播實務都很熱門。圖／台中市勞工局提供
提供青年在職進修管道，台中市勞工大學今年度陸續開辦百門以上勞工職能提升課程，時下最夯的視頻創作與自媒體行銷、網紅與自媒體操作實務、新媒體行銷、直播實務都很熱門。圖／台中市勞工局提供

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