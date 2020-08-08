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假日到高雄一遊 善用數位化導覽+三倍券享夜市美食

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局代理局長邱俊龍盼已建置的數位化旅遊設施和評選夜市美食能讓遊客暢遊高雄。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局代理局長邱俊龍盼已建置的數位化旅遊設施和評選夜市美食能讓遊客暢遊高雄。圖／高雄市觀光局提供

高雄市觀光局向民眾力推周末假期的高雄旅遊，代理局長邱俊龍表示，到高雄的遊客可以利用已建置的數位化導覽服務和共享機車，到夜市品嘗美食搭配振興三倍券，可享優惠。

邱俊龍說，亞洲新灣區輕軌各站、棧貳庫已建置Wifi網路服務，也整合OTA平台KKday成立高雄智慧旅遊專區，壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、鳥松濕地園區的QR Code智慧化導覽牌，提供「導遊、導覽、導購」智慧旅遊服務，只要一支智慧型手機就可以獲得相關旅遊資訊。

遊高雄，不只有公共自行車，也有共享機車。邱俊龍說，觀光局首次與高雄在地共享機車廠商悠達合作，在西子灣、哈瑪星、蓮池潭7-11「春秋閣」門市、中外餅舖棋餅文創館、兒童公園、捷運美麗島捷運站等景點設置租借站，全市已有20多個站點可提供服務，

觀光局另結合一卡通推出「輕軌周遊2日好玩卡」、「蓮潭好玩卡」，設定虛擬卡（QR Code），旅客可隨時加購高雄各項優質的旅遊產品。

觀光局已完成的「高雄100 百選美饌」，各有特色，邱俊龍也一一力推，他舉例前鎮區凱旋青年夜市入選的18攤，包括臭豆腐、蚵仔煎、古早味狀元糕、清涼凍圓、椰二奶泡沫茶飲等，既美味又可搭配振興三倍券購買。

凱旋青年夜市主委劉坤松表示，搭配三倍振興券，凱旋青年夜市推出「吃貨攤」及「敗家攤」，只要在「吃貨攤」使用振興券或行動支付，滿百打9折；在「敗家攤」一次使用3000元三倍券，馬上打8折；另外有機車外送的「美食直達車」服務，到9月底前免外送費，只要下載「高雄好玩咖」並註冊，贈50元點數，首次使用振興券200元兌換點數再加碼50元，民眾在家也能輕鬆享受夜市美食。

要了解更多資訊可到高雄旅遊網、KKday 高雄智慧旅遊專區查閱。

周末假期，高雄市凱旋青年夜市攤商備妥美食，顧客使用振興三倍券，可享優惠。圖／高雄市觀光局提供
周末假期，高雄市凱旋青年夜市攤商備妥美食，顧客使用振興三倍券，可享優惠。圖／高雄市觀光局提供

夜市 觀光局 青年 三倍券

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