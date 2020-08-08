假日到高雄一遊 善用數位化導覽+三倍券享夜市美食

高雄市觀光局向民眾力推周末假期的高雄旅遊，代理局長邱俊龍表示，到高雄的遊客可以利用已建置的數位化導覽服務和共享機車，到夜市品嘗美食搭配振興三倍券，可享優惠。

邱俊龍說，亞洲新灣區輕軌各站、棧貳庫已建置Wifi網路服務，也整合OTA平台KKday成立高雄智慧旅遊專區，壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、鳥松濕地園區的QR Code智慧化導覽牌，提供「導遊、導覽、導購」智慧旅遊服務，只要一支智慧型手機就可以獲得相關旅遊資訊。

遊高雄，不只有公共自行車，也有共享機車。邱俊龍說，觀光局首次與高雄在地共享機車廠商悠達合作，在西子灣、哈瑪星、蓮池潭7-11「春秋閣」門市、中外餅舖棋餅文創館、兒童公園、捷運美麗島捷運站等景點設置租借站，全市已有20多個站點可提供服務，

觀光局另結合一卡通推出「輕軌周遊2日好玩卡」、「蓮潭好玩卡」，設定虛擬卡（QR Code），旅客可隨時加購高雄各項優質的旅遊產品。

觀光局已完成的「高雄100 百選美饌」，各有特色，邱俊龍也一一力推，他舉例前鎮區凱旋青年夜市入選的18攤，包括臭豆腐、蚵仔煎、古早味狀元糕、清涼凍圓、椰二奶泡沫茶飲等，既美味又可搭配振興三倍券購買。

凱旋青年夜市主委劉坤松表示，搭配三倍振興券，凱旋青年夜市推出「吃貨攤」及「敗家攤」，只要在「吃貨攤」使用振興券或行動支付，滿百打9折；在「敗家攤」一次使用3000元三倍券，馬上打8折；另外有機車外送的「美食直達車」服務，到9月底前免外送費，只要下載「高雄好玩咖」並註冊，贈50元點數，首次使用振興券200元兌換點數再加碼50元，民眾在家也能輕鬆享受夜市美食。